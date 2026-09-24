Diretor de coordenação de futebol do Botafogo, Léo Coelho vê como positiva a mudança de rega de estrangeiros - Vítor Silva / Botafogo

Diretor de coordenação de futebol do Botafogo, Léo Coelho vê como positiva a mudança de rega de estrangeirosVítor Silva / Botafogo

Publicado 24/09/2026 12:35

investir mais em jovens jogadores da base e poder dar espaço a eles no time principal. O Botafogo foi um dos clubes que votou a favor da redução do limite de estrangeiros que podem ser relacionados para as partidas no futebol brasileiro. E um dos motivos é o planejamento da nova gestão eme poder dar espaço a eles no time principal.

O diretor de coordenação de futebol da SAF alvinegra, Léo Coelho, confirmou o plano. A ideia é desenvolver as categorias de base para ter mais opções no elenco para suprir a menor quantidade de jogadores nascidos fora do Brasil à disposição.



"Na verdade, essa diminuição a gente já vem planificando. Tínhamos no elenco um quantitativo elevado de jogadores estrangeiros. A gente hoje tem nove no nosso elenco principal e, obviamente, abre espaço para que as nossas categorias de base sejam potencializadas. A ideia é que a fortaleça ainda mais as nossas categorias de base para que busque esse equilíbrio", disse Léo Coelho em entrevista ao canal Goat.



Além dos nove estrangeiros no elenco principal, o Botafogo também conta com outros dois que estão no sub-20, Christian Loor e Jhoan Hernández. Este último é o único com contrato curto, de empréstimo até o fim de 2026 e não deve renovar.



Pelas novas regras da CBF, haverá uma redução gradual no limite de jogadores de fora do Brasil que poderão ser relacionados. Dos nove em 2026, serão oito em 2027, até chegar a apenas cinco em 2030.



Diante deste cenário, o Botafogo precisará se desfazer de alguns jogadores, já que 10 têm vínculo longo, entre 2028 e 2030. Além disso, também terá um outro desafio, que será encontrar reforços no mercado brasileiro, que ficará ainda mais apertado com os clubes buscando menos sul-americanos.



E a previsão de Léo Coelho é que os valores dos jogadores brasileiros vão subir antes de haver uma estabilização. É neste cenário que as categorias de base passam a ter um papel importante.



"Certamente o mercado deve estar inflacionado no primeiro momento. Eu acho normal, vindo de qualquer mudança como essa. O jogador brasileiro vai ficar mais valorizado por ter menos quantidade, em detrimento às opções de fora. E à medida que a gente encontra o equilíbrio com as nossas categorias de base, busca também o equilíbrio financeiro. E acaba que essa autorregulação vai acontecer de forma natural", avaliou.



O tempo de contrato dos estrangeiros do Botafogo



- Jhoan Hernández (lateral-esquerdo, Colômbia): 30/12/2026



- Mateo Ponte (lateral-direito, Uruguai): 30/07/2028



- Christian Loor (goleiro, Equador): 31/12/2028



- Ziyech (atacante, Marrocos): 31/12/2028



- Ferraresi (zagueiro, Venezuela): 31/12/2029



- Medina (meio-campista, Argentina): 31/12/2029



- Domingos Andrade (volante, Angola): 31/12/2029



- Jordan Barrera (meia-atacante, Colômbia): 31/12/2029



- Lucas Villalba (atacante, Uruguai): 31/12/2029



- Kadir (atacante, Panamá): 31/12/2029



- Montoro (meia-atacante, Argentina): 31/12/2030