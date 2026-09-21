Flamengo tem 10 estrangeiros no elenco, o maior índice do campeonatoAdriano Fontes/Flamengo
Entenda o modelo da proposta:
2027: 8 estrangeiros por time
2028: 7 estrangeiros por time
2029: 6 estrangeiros por time
2030: 5 estrangeiros por time
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Flamengo tem 10 estrangeiros no elenco, o maior índice do campeonatoAdriano Fontes/Flamengo
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