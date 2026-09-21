Mbappé e Dembélé comemoram gol da França na Copa do Mundo - Franck Fife / AFP

Mbappé e Dembélé comemoram gol da França na Copa do MundoFranck Fife / AFP

Publicado 21/09/2026 17:31

Astros da franceses, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé foram pivôs de polêmica nas últimas semanas. Às vésperas do anúncio do vencedor do prêmio Bola de Ouro, dado ao melhor jogador do mundo, os dois deram declarações que geraram atrito nos bastidores da seleção . Em resposta às especulações, Mbappé fez questão de deixar claro que "não há tensão".

"Eu já falei com ele e não há tensão, ele é um amigo. Não há de fato nenhum problema por causa disso, estou muito tranquilo. Em período de Liga das Nações e de Seleção Francesa, é preciso sempre encontrar uma polêmica, e penso que esta foi bem encontrada", disse Mbappé, nesta segunda-feira (21), na apresentação à seleção da França, para a imprensa do país.

Segundo o atacante do Real Madrid, o conflito com Dembélé foi "inventado" para ocupar as páginas dos jornais franceses em meio a esta Data Fifa. Nesta semana, ambos servirão a seleção comandada por Zinedine Zidane na Liga das Nações, competição disputada por países europeus, cujas quatro rodadas de fase de grupos começarão na quinta-feira (24) e durarão até o dia 6 de outubro.

Entenda o atrito entre Mbappé e Dembélé

O assunto do conflito entre os colegas de seleção foi o prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, a ser entregue ao melhor jogador da última temporada no 26 de outubro. Nas últimas semanas, Mbappé vinha dando uma série de declarações sobre a eventual escolha do vencedor da premiação, muitas delas citando concorrentes como o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, que citou o francês de volta

Quando o nome de Dembélé apareceu em uma das falas, a polêmica se iniciou. Em entrevista ao jornal francês "L'Equipe", Mbappé disse que o colega "sempre foi visto como um jogador talentoso", enquanto ele foi tido como "o escolhido".

Em resposta, questionado pelo veículo espanhol "Mundo Deportivo", o atual vencedor do prêmio citou seu grande desempenho na temporada passada, pelo PSG. "Nunca fui 'o escolhido', mas trabalhei muito. E no ano passado fui recompensado", declarou Dembélé.