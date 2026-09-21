Thomas Tuchel, atual técnico da seleção inglesaJustin Setterfield / Getty Images via AFP

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Estadão Conteúdo
A semana iniciou com uma enxurrada de problemas para a seleção da Inglaterra, que divulgou o corte de cinco jogadores da lista de convocados do técnico Thomas Tuchel para os compromissos da Liga das Nações neste período de Data Fifa.
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Na relação de baixas por lesão estão o lateral-direito Tino Livramento, os meio-campistas Kobbie Mainoo e Declan Rice, além dos atacantes Cole Palmer e Marcus Rashford.
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Apesar do número excessivo de desfalques, Tuchel optou por chamar apenas dois atletas para repor as vagas dos contundidos. Assim, diante deste cenário, James Garner e Morgan Gibbs-White se juntam ao restante da delegação nesta sexta-feira.
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De volta à primeira divisão da Liga das Nações, os ingleses marcam a sua estreia contra a Espanha, em jogo programado para este sábado, em seus domínios. Na sequência, a equipe enfrenta a República Tcheca e a Croácia, antes de voltar os tchecos em Wembley.
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Segundo o jornal inglês The Guardian, Garner chega para ocupar as funções que seriam de Rice ou Mainoo no meio-campo, enquanto Gibbs-White é o mais cotado para substituir Cole Palmer e jogar um pouco mais avançado para ajudar o ataque.