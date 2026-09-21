Luis Zubeldía está sem clube desde agosto de 2026 após ser demitido do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Luis Zubeldía está sem clube desde agosto de 2026 após ser demitido do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 21/09/2026 15:35





A busca por um novo técnico vem após uma sequência ruim de Paulo Pezzolano, demitido no último domingo (22). Anunciado em dezembro de 2025, ele comandou a equipe por 46 jogos, com 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. O Internacional manifestou interesse na contratação do treinador Luis Zubeldía, ex-Fluminense. O comandante argentino de 45 anos está sem clube desde agosto, é bem avaliado pela diretoria colorada e pode receber proposta durante a Data Fifa. A informação é da 'ESPN'.A busca por um novo técnico vem após uma sequência ruim de Paulo Pezzolano, demitido no último domingo (22). Anunciado em dezembro de 2025, ele comandou a equipe por 46 jogos, com 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas.

Outros nomes no radar

Além de Zubeldía, o Colorado também monitora a situação de Mauricio Barbieri, ex-Flamengo e Vasco. O treinador, que hoje está no Juventude, tem o aval de Abel Braga, diretor técnico do Inter. No entanto, uma possível negociação é vista como complicada devido a uma multa rescisória maior para equipes sulistas. Barbieri tem contrato com o Papo até o fim de 2026.





Outro nome especulado é o de Jair Ventura, do Vitória. O treinador é bem-quisto pela diretoria e corre por fora na disputa pelo cargo. Sob o comando de técnico, o Leão ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. Leia mais: Casagrande destaca atuação do Fluminense contra o Corinthians: 'Aula' Outro nome especulado é o de Jair Ventura, do Vitória. O treinador é bem-quisto pela diretoria e corre por fora na disputa pelo cargo. Sob o comando de técnico, o Leão ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos.

Momento do Internacional na temporada

Quem assumir o comando do Internacional chegará num momento decisivo da temporada. O Colorado não vive boa fase no Campeonato Brasileiro e ocupa a 18ª colocação, com 28 pontos. Recentemente, o time gaúcho ainda foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, para o rival Grêmio.

Relembre a passagem de Zubeldía pelo Fluminense

Zubeldía, de 45 anos, chegou ao clube em setembro de 2025 para substituir Renato Gaúcho. Com o treinador, o time teve um bom aproveitamento na reta final do Brasileirão do ano passado, chegando a nove vitórias em nove jogos como mandante.



Depois, em fevereiro, seguiu aumentando a marca e alcançou 16 triunfos consecutivos em casa, igualando o recorde histórico do clube, existente desde 1942.



No entanto, após um retrospecto ruim de oito jogos sem vencer e a queda para o Vasco na Copa do Brasil, balançou no cargo. Depois de empatar por 0 a 0 no Maracanã no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente Rivadavia (ARG), foi demitido. Ao todo, comandou o Tricolor por 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Theo Faria