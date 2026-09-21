Raphinha comemora gol pelo Barcelona ao lado de Yamal - Jorge Guerrero / AFP

Raphinha comemora gol pelo Barcelona ao lado de YamalJorge Guerrero / AFP

Publicado 21/09/2026 22:04

Às vésperas da escolha do vencedor do prêmio Bola de Ouro, a ser entregue pela revista France Football ao melhor jogador da temporada no dia 26 de outubro, o atacante brasileiro Raphinha já elegeu seu candidato favorito. Para ele, "não há dúvida" que o espanhol Lamine Yamal, seu companheiro no Barcelona, tem de ser o escolhido para receber a premiação.

"Acho que ganhar a Bola de Ouro depende de estatísticas individuais, títulos coletivos e da magia que você tem em campo. Carisma e tudo mais. Esses são os fatores mais importantes, e Lamine tem tudo isso", declarou Raphinha, aos jornais "The Guardian" e "Gazzetta dello Sport".

Apenas aos 19 anos, Yamal viveu a melhor temporada de sua carreira. Em 49 jogos pelo Barça, o jogador anotou 24 gols e 21 assistências. Sem contar os títulos, ponto alto de 2025/26. Pelo clube, o ponta faturou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, enquanto, pela seleção espanhola, conquistou a tão sonhada Copa do Mundo

Um dos principais questionamentos sobre a temporada do jovem, no entanto, foi sua participação na Copa do Mundo. Yamal não foi o protagonista que se esperava nas partidas da Espanha, como havia sido na conquista da Eurocopa de 2024, por exemplo.

Com base nisso, em discussões sobre quem deve ser o vencedor do prêmio, comentaristas têm preterido o espanhol a nomes como Mbappé, protagonista e artilheiro da Copa pela semifinalista França, e Dembélé, atual vencedor do prêmio e um dos principais candidatos a faturá-lo novamente, já que conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões com o PSG.

Os dois franceses, inclusive, se alfinetaram recentemente quando trataram sobre o tema. Em entrevista, Mbappé se colocou como "o escolhido" e opinou sobre a carreira do companheiro de seleção. Depois, nesta segunda-feira (21), espantou rumores sobre o atrito . Em relação às falas dos concorrentes, Raphinha foi categórico.

"Ele (Yamal) é um dos jogadores mais importantes do Barça e da seleção espanhola. Para mim, não há dúvida: ele tem que ganhar o prêmio. Quanto ao que os outros dizem, cada um está pensando em si mesmo, mas para mim é muito claro", completou o brasileiro.

