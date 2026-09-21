Raphinha comemora gol pelo Barcelona ao lado de YamalJorge Guerrero / AFP
Raphinha faz coro por Yamal vencedor da Bola de Ouro: 'Não há dúvida'
Atacante brasileiro é companheiro do jovem espanhol no Barcelona, e o vê como o principal candidato a conquistar o prêmio
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Ex-Jogador critica atuação do Real Madrid após derrota: 'Time é fraco'
Francês afirmou que a equipe precisa apresentar mais dentro de campo e criticou a falta de organização apresentada no clássico.
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Liga de futebol americano fará partida no estádio, neste domingo (27), mas tem as más condições do campo como preocupação
Richarlison pode recorrer à justa causa para sair do Tottenham
Fora da lista de inscritos do Campeonato Inglês, atacante tenta rescisão amigável com o clube londrino para definir novo destino
Zidane comanda primeiro treino da França antes da Liga das Nações
Novo treinador inicia trabalho com apenas 12 jogadores e ganha elogios de Mbappé, que relembra relação desde os tempos de Real Madrid
Redução no limite de estrangeiros do Brasileirão irrita torcedores
Decisão desagradou boa parte das torcidas brasileiras e está repercutindo nas redes sociais; CBF é o principal alvo das reclamações
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