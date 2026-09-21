Maracanã receberá partida da NFL - Divulgação / Maracanã

Maracanã receberá partida da NFLDivulgação / Maracanã

Publicado 21/09/2026 21:05

NFL Rio Game se aproxima. Neste domingo, 27, Dallas Cowboys e Baltimore Ravens entram em campo no Maracanã para o terceiro jogo da história da liga no Brasil, pela terceira rodada da temporada regular. Mesmo com a expectativa pela chegada da partida à cidade, executivos da NFL têm expressado preocupação com as condições do gramado do estádio que sediará o confronto.

O estado do campo já foi alvo de reclamações de jogadores do Flamengo. Depois do empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle, pela Libertadores, o goleiro Rossi classificou o estado do gramado como "inacreditável", enquanto Arrascaeta afirmou que o campo estava cada vez pior e dificultava o controle da bola.

De acordo com o jornal "The Athletic", a NFL está ciente das condições do campo e trabalha para garantir que o gramado esteja em condições adequadas para a partida. Um porta-voz da liga afirmou ao veículo que existe um plano para assegurar uma superfície de qualidade no Maracanã.

Perguntado sobre a situação, Jerry Jones, proprietário do Dallas Cowboys, respondeu que não estava completamente a par das condições do estádio, mas que entendia a preocupação e iria analisar o assunto. O técnico Brian Schottenheimer, por sua vez, afirmou não estar preocupado com o campo. Segundo ele, a equipe de operações dos Cowboys está em contato com a NFL e confia no trabalho da liga para deixar a superfície em condições adequadas para a partida.

A posição também foi reforçada por Stephen Jones, vice-presidente executivo dos Cowboys. Em entrevista à rádio 105.3 The Fan, ele afirmou que, se houvesse uma preocupação real com a realização da partida no Maracanã, a NFL já estaria trabalhando em um plano alternativo. "Eu sei como a liga funciona, onde jogaríamos se não fosse lá, e não há nada disso. Então, estamos a todo vapor", afirmou.

Atualmente, a NFL está à frente da operação do Maracanã durante os preparativos para o jogo. A liga assumiu o estádio na noite do último domingo, depois da partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Azteca teve jogo da NFL transferido por causa do gramado

A preocupação com as condições do campo também remete a um episódio de 2018. Naquele ano, a NFL decidiu transferir o confronto entre Los Angeles Rams e Kansas City Chiefs do Estádio Azteca, na Cidade do México, para o Los Angeles Memorial Coliseum. A mudança ocorreu depois de uma inspeção concluir que o gramado não atendia aos padrões da liga e não teria condições de chegar ao nível exigido até a data da partida.

Na ocasião, a liga apontou a combinação de uma temporada de chuvas intensa com o calendário de eventos do estádio como fatores para a deterioração do campo. Houve tentativa de recuperar a superfície com a instalação de novo gramado, mas o trabalho não foi considerado suficiente para garantir as condições necessárias para o jogo.

No caso do Maracanã, a NFL mantém o confronto entre Cowboys e Ravens no Rio. A liga assumiu o controle operacional do campo para os preparativos da partida, enquanto o consórcio que administra o estádio planeja reparos antes do jogo. Fred Nantes, CEO do Maracanã, em coletiva no último dia 11, afirmou que podem ser feitas trocas parciais de gramado conforme a necessidade e que a administração está trabalhando para reduzir os danos provocados pela realização do evento.

O Maracanã também buscou informações com a equipe responsável pela Neo Química Arena, em São Paulo, sobre os procedimentos adotados antes e depois dos jogos da NFL realizados no estádio em 2024 e 2025. Nantes explicou que os dois campos utilizam espécies diferentes de grama e que, por isso, nem todas as soluções aplicadas em São Paulo podem ser reproduzidas no Rio.