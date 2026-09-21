Richarlison quase acertou com o Vasco - Ben Stansall / AFP

Richarlison quase acertou com o VascoBen Stansall / AFP

Publicado 21/09/2026 20:01 | Atualizado 21/09/2026 20:02

Fora dos planos do Tottenham, Richarlison busca uma rescisão amigável para ficar livre no mercado de transferências. O estafe do jogador considera que o time londrino não poderia deixá-lo de fora da lista de inscritos do Campeonato Inglês e, por isso, se movimenta nos bastidores em busca de um acordo. Porém, existe a possibilidade de recorrer à justa causa, segundo o "ge".

Richarlison manifestou o desejo de sair, mas o Tottenham não chegou a um acordo com o Everton, da Inglaterra, Trabzonspor, da Turquia, e com o Vasco . O Cruz-Maltino tentou um empréstimo, mas esbarrou no limite de jogadores emprestado para clubes estrangeiros. Depois, fez proposta para comprá-lo, mas não chegou a um acerto com o clube inglês. Nem mesmo o jogador tinha interesse em acordo longo.

Com as janelas fechadas, Richarlison ficou sem alternativa. Para piorar, ficou fora da lista de inscritos do Tottenham para o Campeonato Inglês. Apesar do estafe do jogador considerar que o clube londrino não poderia deixá-lo de fora, eles têm o direito de deixar qualquer jogador de fora da lista. A defesa, no entanto, pode conseguir a rescisão por justa causa ao ser impedido de atuar em determinados casos.

O comportamento de Richarlison foi criticado pelo técnico De Zerbi, que deixou de contar com o jogador. O caso é semelhante ao do lateral-esquerdo Renan Lodi, que conseguiu a rescisão por justa causa junto ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador ganhou a causa após ficar fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita e, depois, acertou com o Atlético-MG.

Eliminado na Copa da Liga Inglesa e fora de competições internacionais, o Tottenham só disputará a Copa da Inglaterra e o Campeonato Inglês na temporada 2026/27. O clube londrino vive uma situação delicada no início da temporada e é o lanterna da competição nacional com dois pontos conquistados em seis jogos. Na última temporada, lutou contra o rebaixamento até a última rodada.