Richarlison quase acertou com o VascoBen Stansall / AFP
Richarlison pode recorrer à justa causa para sair do Tottenham
Fora da lista de inscritos do Campeonato Inglês, atacante tenta rescisão amigável com o clube londrino para definir novo destino
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Zidane comanda primeiro treino da França antes da Liga das Nações
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Redução no limite de estrangeiros do Brasileirão irrita torcedores
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