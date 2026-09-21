Vasco vive bom momento na temporada - Matheus Lima / Vasco

Vasco vive bom momento na temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 21/09/2026 08:00

A luta contra o rebaixamento continua, mas o torcedor vascaíno pode ficar um pouco mais calmo depois do fim de semana. Depois de uma goleada por 5 a 0 contra o Coritiba , o clube de São Januário reduziu o risco de disputar a Série B na próxima temporada.

O resultado positivo tirou o Vasco do Z-4 e o colocou com risco de 22% de ser rebaixado. Os cálculos são do matemático Tristão Garcia e estão expostos no portal "Infobola". Em boa fase, o Cruz-Maltino vem de duas vitórias na competição.

O matemático leva em conta a posição na tabela, a pontuação, mas também os jogos a serem disputados e o momento da equipe na competição. Apesar de ainda estar perto da zona de rebaixamento, o Vasco tem desempenhado um futebol melhor que o dos seus adversários.

Com a paralisação da Data-Fifa, o Cruz-Maltino ficará sem jogar até o próximo dia 7, quando irá encarar o Botafogo, em clássico a ser disputado no Nilton Santos. Além do Brasileiro, o Vasco tem atenções divididas na temporada, já que está na semifinal da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O clube carioca tem Palmeiras e Boca Juniors pela frente.

Em relação ao rebaixamento, de acordo com Tristão Garcia, há dois clubes que correm risco grande de rebaixamento. A Chapecoense com 99% e o Remo com 95%, A situação dessas duas equipes parece praticamente irreversível faltando 11 e 10 jogos para o fim da competição, respectivamente.

Depois, o Internacional, que está em 18º lugar vive o maior drama. De acordo com Tristão, o risco do Colorado já é de 66%. Fechando a zona de rebaixamento, o Grêmio tem 51% de possibilidades de disputar a Série B na próxima temporada.

Apesar de estar na frente do Vasco, o Mirassol corre um risco maior de rebaixamento de acordo com o "Infobola". O clube do interior paulista tem 23% de chances de disputar a Segundona no ano que vem. Em seguida vem o Corinthians com os mesmos 22 % do clube de São Januário. O Vitória tem 14% e ainda está bem ameaçado.

Depois aparecem equipes com risco menor. O Botafogo tem 4% e com possibilidades bem pequenas estão: São Paulo, Bragantino, Coritiba e Santos com 1% de possibilidades de serem rebaixados.