Ramon Rique comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Coritiba, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Ramon Rique comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Coritiba, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 20/09/2026 19:11

A goleada do Vasco sobre o Coritiba no último sábado (19) teve um sabor ainda mais especial para Ramon Rique, que marcou pela primeira vez como profissional. Cria das categorias de base do Cruz-Maltino, o meio-campista de 18 anos aproveitou cruzamento de Marino e fechou a vitória por 5 a 0, em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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“Muito feliz. Foi o gol mais importante da minha carreira, o primeiro como profissional. Um momento marcante na minha vida, passou um filme na minha cabeça. A sensação é inexplicável, não tinha como ser melhor”, disse o garoto, na zona mista.



Ele também valorizou o apoio dos mais experientes do elenco: “São jogadores muito bons, tento extrair o máximo de cada um deles. Me abraçaram e me passam conselhos no dia a dia para que eu possa evoluir na posição e ajudar cada vez mais a equipe”. “Muito feliz. Foi o gol mais importante da minha carreira, o primeiro como profissional. Um momento marcante na minha vida, passou um filme na minha cabeça. A sensação é inexplicável, não tinha como ser melhor”, disse o garoto, na zona mista.Ele também valorizou o apoio dos mais experientes do elenco: “São jogadores muito bons, tento extrair o máximo de cada um deles. Me abraçaram e me passam conselhos no dia a dia para que eu possa evoluir na posição e ajudar cada vez mais a equipe”.

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Moral com Pedro Emanuel

Técnico do Gigante da Colina, Pedro Emanuel fez questão de elogiar Ramon Rique depois do confronto, na entrevista coletiva: “Parabéns para ele. Além de ser um garoto da base, é um garoto de muito potencial e humildade tremenda. É um exemplo do que o jogador deve ser. Agarra as oportunidades, entra sempre com a mesma garra, independente de por quanto tempo for”.



“Ele vai errar muito, também vai acertar, e nós temos que estar ali para apoiar. É um excelente exemplo do que acho que o clube tem de potencial. Aproveitar a base, suas crias e sem pressão para não queimarmos seu crescimento”, complementou.

Situação no Campeonato Brasileiro