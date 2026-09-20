Lescano comemora primeiro gol marcado com a camisa do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Lescano comemora primeiro gol marcado com a camisa do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 20/09/2026 11:37

Alan Lescano estreou como titular pelo Vasco da melhor forma possível. Na noite deste último sábado (19), o meia argentino marcou seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina na goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, em São Januário, resultado que tirou a equipe carioca da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

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Contratado junto ao Argentinos Juniors, o meia havia estreado pelo clube entrando no segundo tempo contra o Grêmio, quando participou diretamente da virada com um toque de letra para o gol de Thiago Mendes. Diante dos paranaenses, porém, ganhou pela primeira vez a confiança de Pedro Emanuel entre os 11 inicias. Contratado junto ao Argentinos Juniors, o meia havia estreado pelo clube entrando no segundo tempo contra o Grêmio, quando participou diretamente da virada com um toque de letra para o gol de Thiago Mendes. Diante dos paranaenses, porém, ganhou pela primeira vez a confiança de Pedro Emanuel entre os 11 inicias.

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Lescano converteu o terceiro gol da partida, cobrando um pênalti sofrido por ele mesmo, aos dez minutos da etapa final. Antes disso, já havia deixado sua marca na construção do placar: recebeu de Paulo Henrique, ajeitou para Colidio, que chutou em cima do defensor e, no rebote, abriu o placar. Lescano converteu o terceiro gol da partida, cobrando um pênalti sofrido por ele mesmo, aos dez minutos da etapa final. Antes disso, já havia deixado sua marca na construção do placar: recebeu de Paulo Henrique, ajeitou para Colidio, que chutou em cima do defensor e, no rebote, abriu o placar.

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A exibição repercutiu de imediato entre os torcedores nas redes sociais. No 'X', elogios ao meia se multiplicaram. "Já pode dar a 10 pro Lescano ou tá cedo?" e "Lescano é a melhor contratação do Vasco nos últimos anos, falo isso sem nenhum medo de errar" foram algumas das reações. A exibição repercutiu de imediato entre os torcedores nas redes sociais. No 'X', elogios ao meia se multiplicaram. "Já pode dar a 10 pro Lescano ou tá cedo?" e "Lescano é a melhor contratação do Vasco nos últimos anos, falo isso sem nenhum medo de errar" foram algumas das reações.

Comparações bem-humoradas com outro argentino também apareceram entre os comentários: "A verdade é que o Messi só se aposentou como 10 da Argentina porque viu que o Lescano ia tomar o lugar dele...", brincou um internauta.

Além do impacto nas redes sociais, a goleada teve reflexo direto na classificação. Com 31 pontos, o Cruz-Maltino abriu dois de vantagem sobre o Grêmio, primeiro time na zona de rebaixamento. O Coritiba, por sua vez, caiu para a nona posição.

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*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza