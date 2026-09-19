Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
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Como chega o Vasco
Para o duelo, Pedro Emanuel não poderá contar com Tchê Tchê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alan Lescano foi testado e aparece como principal candidato à vaga. Gabriel Pereira, recém-regularizado, está à disposição e deve ser relacionado.
Como chega o Coritiba
Fernando Seabra terá mudanças para enfrentar o Cruz-Maltino. Breno Lopes está suspenso após ser expulso no clássico, enquanto Jacy será desfalque por um edema muscular na coxa. Por outro lado, Nicolás Fonseca está à disposição e pode fazer seu primeiro jogo pelo clube.
Ficha técnica
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia ou Gabriel Pereira), Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Adson (Bruno Duarte). Técnico: Pedro Emanuel.
CORITIBA: Pedro Morisco; Bustos, Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Fabinho (Paulo Roberto). Técnico: Fernando Seabra.
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