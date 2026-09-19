Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

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Bernardo Fonseca
Vasco e Coritiba se enfrentam neste sábado (19), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino entra em campo ainda dentro da zona de rebaixamento, com 28 pontos, enquanto o adversário paranaense ocupa a oitava posição, com 38.

Onde assistir?

A partida terá transmissão do Amazon Prime Video (streaming).

Como chega o Vasco

O Vasco chega para o confronto ainda na desconfortável zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição. A equipe venceu o Grêmio por 2 a 1, fora de casa, na última rodada do Brasileirão, e também avançou à semifinal da Copa Sul-Americana ao bater o Santa Fe por 2 a 0.
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Para o duelo, Pedro Emanuel não poderá contar com Tchê Tchê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alan Lescano foi testado e aparece como principal candidato à vaga. Gabriel Pereira, recém-regularizado, está à disposição e deve ser relacionado.

Como chega o Coritiba

O Coritiba ocupa a oitava posição, mas chega ao Rio de Janeiro sem vencer há duas partidas. Depois de perder por 2 a 1 para o Mirassol, o Coxa empatou em 3 a 3 com o Athletico-PR no último compromisso.
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Fernando Seabra terá mudanças para enfrentar o Cruz-Maltino. Breno Lopes está suspenso após ser expulso no clássico, enquanto Jacy será desfalque por um edema muscular na coxa. Por outro lado, Nicolás Fonseca está à disposição e pode fazer seu primeiro jogo pelo clube.

Ficha técnica

Vasco x Coritiba
Data e hora: 19/09/2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia ou Gabriel Pereira), Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Adson (Bruno Duarte). Técnico: Pedro Emanuel.

CORITIBA: Pedro Morisco; Bustos, Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Fabinho (Paulo Roberto). Técnico: Fernando Seabra.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza
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Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa
Brenner tem cinco gols marcados em 29 jogos pelo Cruzmaltino