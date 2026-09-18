Puma Rodríguez, do Vasco, comemora o seu gol na partida de volta entre Vitória e Vasco válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2026, realizada no estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador, na noite desta quarta-feira (2). O Vasco venceu por 2 a 0 (3 a 0 no placar agregado) e avançou às semifinais. - JOÃO AURÉLIO/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Puma Rodríguez, do Vasco, comemora o seu gol na partida de volta entre Vitória e Vasco válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2026, realizada no estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador, na noite desta quarta-feira (2). O Vasco venceu por 2 a 0 (3 a 0 no placar agregado) e avançou às semifinais.JOÃO AURÉLIO/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/09/2026 18:35

Vasco, Puma Rodríguez, é o defensor com mais participações em gol no mundo, contando apenas as dez maiores ligas no ano de 2026. Até o momento, o defensor disputou 40 jogos e contribuiu com 14 participações diretas, sendo sete gols e sete assistências. O lateral-esquerdo do, Puma Rodríguez, é o defensor com mais participações em gol no mundo, contando apenas as dez maiores ligas no ano de 2026. Até o momento, o defensor disputou 40 jogos e contribuiu com 14 participações diretas, sendo sete gols e sete assistências.

Essa temporada é a melhor do uruguaio pelo Vasco em números, mesmo que o ano ainda não tenha se encerrado. Outro dado interessante é que mais de metade dos jogadores da lista atuam no futebol brasileiro. Segue a lista abaixo:

1 - Puma Rodríguez: 14

2 - Matthias Ginter: 14

3 - Alexandro Bernabei: 13

4 - Luciano Juba: 13

5 - Alex Telles: 12

6 - Igor Formiga: 10

7 - Nico O'Reilly: 10

8 - Javi Vázquez: 9

9 - Maximiliano Araújo: 9

10 - Gustavo Henrique: 9

Inclusive suas aparições tem sido decisivas. Na última partida, Puma deu assistência para o segundo gol, no 2 a 0 contra o Santa Fe, que selou a classificação da equipe às semifinais da Sul-Americana.



Além disso, o uruguaio marcou o último gol da partida de volta das oitavas de finais contra o Fluminense, que terminou 3 a 1 para garantir a classificação. Na fase seguinte da competição repetiu o feito, balançando as redes do Vitória, classificando a equipe para as semifinais por 3 a 0.

História com a camisa Cruz-Maltina

Com passagens anteriores por Danubio, Racing, Atlético Fénix e Nacional do Uruguai, o lateral chegou ao Vasco em 2023 sem muito destaque. Desde então, Pumita jogou quatro temporadas, acumulando 160 jogos, 13 gols e 16 assistências.

No ano de 2025, o jogador chegou a final da Copa do Brasil, mas acabou derrotado por 2 a 1 no agregado contra o Corinthians, com a partida de volta no Maracanã, ficando com o vice-campeonato.

Agenda Vasco

O Vasco volta a campo no próximo sábado (19), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Coritiba, fora de casa, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza