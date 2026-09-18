Puma lidera participações em gol entre defensores nas grandes ligas
Mesmo sem ter a titularidade absoluta na lateral esquerda do Vasco, o uruguaio segue contribuindo muito ofensivamente quando entra em campo
Puma Rodríguez, do Vasco, comemora o seu gol na partida de volta entre Vitória e Vasco válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2026, realizada no estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador, na noite desta quarta-feira (2). O Vasco venceu por 2 a 0 (3 a 0 no placar agregado) e avançou às semifinais. - JOÃO AURÉLIO/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Puma Rodríguez, do Vasco, comemora o seu gol na partida de volta entre Vitória e Vasco válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2026, realizada no estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador, na noite desta quarta-feira (2). O Vasco venceu por 2 a 0 (3 a 0 no placar agregado) e avançou às semifinais.JOÃO AURÉLIO/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O lateral-esquerdo do Vasco, Puma Rodríguez, é o defensor com mais participações em gol no mundo, contando apenas as dez maiores ligas no ano de 2026. Até o momento, o defensor disputou 40 jogos e contribuiu com 14 participações diretas, sendo sete gols e sete assistências.
Essa temporada é a melhor do uruguaio pelo Vasco em números, mesmo que o ano ainda não tenha se encerrado. Outro dado interessante é que mais de metade dos jogadores da lista atuam no futebol brasileiro. Segue a lista abaixo:
Além disso, o uruguaio marcou o último gol da partida de volta das oitavas de finais contra o Fluminense, que terminou 3 a 1 para garantir a classificação. Na fase seguinte da competição repetiu o feito, balançando as redes do Vitória, classificando a equipe para as semifinais por 3 a 0.
História com a camisa Cruz-Maltina
Com passagens anteriores por Danubio, Racing, Atlético Fénix e Nacional do Uruguai, o lateral chegou ao Vasco em 2023 sem muito destaque. Desde então, Pumita jogou quatro temporadas, acumulando 160 jogos, 13 gols e 16 assistências.
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