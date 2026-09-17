Jornalista afirma que Vasco não tem a capacidade de encher o MaracanãReprodução / Youtube Futebol Brazucas
"Pode ser o Nilton Santos, acho que pode ser (...) Não vão jogar em seu campo, imagino que irão buscar onde conseguem vender mais ingressos. Não imagino o Vasco indo para o Maracanã! Porque não é Flamengo, não é Fluminense, não vai lotar o estádio", disse o jornalista, durante o programa.
A torcida do Boca Juniors acredita que o Vasco não colocará 60 mil pessoas no Maracanã.— Gustavo Dias (@GustavoDias1992) September 17, 2026
Acham que o Fluminense tem mais torcedores. Mal sabem eles que o Vasco tem o dobro de torcedores!
Detalhe também para o retrospecto negativo recente do Boca.
Futebol Brazucas | Youtube pic.twitter.com/z5XGL35uyL
"Colegas argentinos, não passem mais vergonha, o Vasco vai encher o Maracanã com facilidade.
Colegas argentinos, no pasen más vergüenza, Vasco va a llenar el Maracanã con facilidad.— Raphael Sibilla (@RaphaelSibilla) September 17, 2026
Antes de opinar, está bueno buscar un poco de información
Antes de opinar, é bom buscar um pouco de informação.", afirmou o correspondente por meio 'X'.
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