Jornalista afirma que Vasco não tem a capacidade de encher o MaracanãReprodução / Youtube Futebol Brazucas

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João André Pombo
Um jornalista argentino afirmou que o Vasco não é "nem Flamengo e nem Fluminense" para conseguir lotar o Maracanã. Sendo assim, deveria escolher outro estádio para a semifinal da Sul-Americana, contra o Boca Juniors. O Cruz-Maltino não vai poder mandar o jogo em São Januário, já que o regulamento da Conmebol não permite estádios com capacidade menor do que 30 mil lugares nesta fase.
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O trecho postado pelo canal 'Futebol Brazucas', no YouTube, causou descontentamento por parte dos torcedores, que afirmam ser um imenso desrespeito do jornalista. Veja o momento:
"Pode ser o Nilton Santos, acho que pode ser (...) Não vão jogar em seu campo, imagino que irão buscar onde conseguem vender mais ingressos. Não imagino o Vasco indo para o Maracanã! Porque não é Flamengo, não é Fluminense, não vai lotar o estádio", disse o jornalista, durante o programa.
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A frase gerou tanto incômodo nos brasileiros que o próprio correspondente da Globo na Argentina, Raphael Sibilla, abordou o tema por meio de suas redes sociais.
"Colegas argentinos, não passem mais vergonha, o Vasco vai encher o Maracanã com facilidade.

Antes de opinar, é bom buscar um pouco de informação.", afirmou o correspondente por meio 'X'.

Situação atual da escolha do estádio

O Vasco tem o desejo de mandar a partida no Maracanã. O próprio técnico Pedro Emanual abordou o tema em sua última coletiva e afirmou que o local é a segunda casa do clube. Além disso, há desejo por parte da Conmebol de que a semifinal seja disputada no estádio.
De acordo com a 'ESPN', a entidade vai apoiar a equipe de São Januário a entrar com um lobby junto à dupla Fla-Fla, atuais gestores do Maracanã.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Theo Faria