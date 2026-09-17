Gabriel vestirá a camisa 55 - Matheus Lima/Vasco

Gabriel vestirá a camisa 55Matheus Lima/Vasco

Publicado 17/09/2026 14:16

colocar em prática tudo o que aprendeu jogando, primeiro na rua e depois no exterior. Do início como atacante até virar zagueiro, Gabriel Pereira terá a grande chance no futebol brasileiro. Contratado por empréstimo pelo Vasco, o jogador de 26 anos estava fora do Brasil desde 2021, quando foi negociado por empréstimo pelo Volta Redonda, seu único clube no país até agora, e espera

Com a carreira feita em Portugal, por Vilafranquense e Gil Vicente, Gabriel estava desde 2024 no Copenhagen, da Dinamarca. Mas no Brasil ficou pouco tempo nas categorias de base, pois jogava no futebol amador e demorou a encontrar uma chance como atacante.



"Eu comecei tarde no futebol, joguei muito no amador. E jogava mais na parte do ataque, no meio de campo, como atacante. Zagueiro às vezes, quando algum amigo não ia ao jogo. Foi uma posição em que eu jogava bem, mas eu preferia a parte do ataque", revelou durante sua apresentação, nesta quinta-feira (17).



Quando chegou na base do Sampaio Correa-RJ, mudou de posição para se tornar zagueiro e chamou a atenção do Volta Redonda, ainda para o sub-20. E acredita que a experiência no ataque pode ser um trunfo para ele.



"Acredito que isso me ajuda a ter o entendimento do que os atacantes costumam fazer porque são coisas que eu também fazia. Foi um bom aprendizado. Minha escola no futebol foi a rua e eu tenho orgulho disso", disse.



E não apenas defendendo: "Espero poder ajudar o clube da melhor maneira possível, tanto marcando quanto defendendo. Então, espero ser muito feliz aqui, tanto com gols, mas o mais importante é com vitória".



Como vai jogar no Vasco



Quando chegou, Gabriel Pereira conversou com o técnico Pedro Emanuel para entender melhor como deve jogar. Apesar de poder atuar tanto no lado direito quanto no esquerdo da zaga, ele tem uma preferência.



"Acredito que estou aqui para ajudar hoje o clube. Nos últimos anos tenho jogado mais pela direita, então, acredito que, no momento, eu me sinto mais à vontade assim", admitiu.



O recém-contratado pelo Vasco tratou de estudar um pouco o time antes de estrear. E gostou do que viu.



"Uma coisa que eu gosto muito é entender como o time joga para que eu possa chegar aqui o mais adaptado possível. Querendo ou não, o tempo é curto. Gostei bastante do estilo de jogo, da forma como o clube pensa. E tem mostrado isso nas competições. Espero agregar bastante", avisou.



Outras declarações de Gabriel Pereira



Disputa pela vaga de titular

"Quem ganha com isso é o Vasco, de ter jogadores de alta qualidade. Os centrais estão bem, isso é muto importante para o grupo todo. Como falei, cheguei para agregar, espero poder ajudar bastante. Acredito que vou poder jogar (contra o Coritiba), tenho trabalhado no dia a dia para poder estar no campo em breve. Não é uma escolha minha".



Conversa com Pedro Emanuel

"Passou bastante o que ele pensa de jogo e é dentro do que eu tinha visto, dentro da Dinamarca. No último jogo (do Vasco) também pude estar mais presente, entender melhor também, vendo pessoalmente o que ele gosta e o que faz. Então, acredito que vou me adaptar bem. Como já estive em Portugal, também já tive treinador português, acredito que esteja pronto e preparado".



Quem conhece do elenco

"Bruno Duarte, também chegou há pouco tempo. Tive o prazer de jogar contra ele em Portugal, um jogador que eu conheço bastante. Então, estive conversando com ele, até porque ele chegou primeiro. Também veio da Europa, acredito que isso me ajuda muito a entender. Mas, em questão de adaptação, acredito que estou bem, o grupo é excelente".