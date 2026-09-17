Ramon Rique foi titular na ida e na volta contra o Santa Fe, da Colômbia - Matheus Lima/Vasco

Ramon Rique foi titular na ida e na volta contra o Santa Fe, da ColômbiaMatheus Lima/Vasco

Publicado 17/09/2026 16:05

Titular e peça importante nas "decisões" recentes do Vasco Ramon Rique está próximo de renovar seu contrato até 2030. O volante, de 18 anos, e seu empresário já têm a prorrogação do vínculo alinhada com o Cruz-Maltino, e a expectativa é que o anúncio oficial seja feito nas próximas horas, possivelmente ainda nesta quinta-feira (17). A informação foi trazida pelo portal "Atenção, Vascaínos".

Revelado pela base do clube carioca, Ramon Rique vive começo meteórico na equipe profissional. Desde sua estreia no time de cima, em maio deste ano, o garoto vem recebendo cada vez mais minutos com o técnico Pedro Emanuel e, hoje, é uma das principais opções de meio-campo do elenco. Nos duelos eliminatórios das útlimas semanas, contra Santa Fe e Vitória, ele foi titular e participou das classificações para as semifinais da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Nestes quase cinco meses desde a promoção para o time principal, pedida por Renato Gaúcho antes de sua demissão, Ramon já participou de vinte partidas, dez como titular, e anotou duas assistências. Vale lembrar que Pedro Emanuel promove rodízio entre as peças do elenco, o que dificulta longas sequências como um dos onze iniciais. Ainda assim, os números e atuações do menino de 18 anos chamam atenção.

"Sobre o Ramon Rique, temos uma base de qualidade. Não me interessa se tem 18 anos ou 35. Se tem qualidade, joga. O Ramon tem demonstrado isso. Queremos desenvolvê-lo, porque tem qualidade. Queremos fazer isso com ele e com os Ramon Riques que temos na base. Ele é humilde e tem simplicidade na forma de jogar. Vai fazer a nossa equipe melhorar", elogiou Pedro Emanuel, em entrevista coletiva após triunfo sobre o Mirassol, em julho.



O volante assinou seu primeiro contrato profissional com o Vasco em 2023, aos 16 anos. Depois, em fevereiro de 2025, renovou até dezembro deste ano, com multa rescisória de R$ 239,5 milhões. Caso a nova extensão se concretize, Ramon Rique pode acertar permanência na equipe por mais quatro anos.