Ramon Rique foi titular na ida e na volta contra o Santa Fe, da ColômbiaMatheus Lima/Vasco
Bom momento acelera renovação de Ramon Rique com o Vasco
Cruz-Maltino encaminhou a extensão do vínculo com o volante, revelado na base do clube, por mais quatro anos; anúncio deve sair em breve
Bom momento acelera renovação de Ramon Rique com o Vasco
Cruz-Maltino encaminhou a extensão do vínculo com o volante, revelado na base do clube, por mais quatro anos; anúncio deve sair em breve
Diretor do Vasco confirma conversas por renovação de Jair: ‘Em curso’
Volante tem contrato com o Gigante da Colina até dezembro deste ano; tendência é que assine vínculo válido por mais uma temporada
Jornalista argentino desdenha do Vasco: 'Não enche o Maracanã'
Cruz-Maltino busca alternativa a São Januário para mandar a semifinal da Sul-Americana, por causa do regulamento da Conmebol; entenda
Vasco deve ter apoio da Conmebol por semifinal no Maracanã
Cruz-Maltino não poderá mandar partida em São Januário, porque a entidade exige estádio com capacidade de mais de 30 mil em fase
No Vasco, zagueiro Gabriel Pereira recorda início como atacante
Jogador de 26 anos é apresentado, detalha início da carreira no futebol amador e admite lado de preferência na defesa vascaína
Saldívia revela papo com Pedrinho sobre futuro: 'Falei na cara'
Zagueiro, de 24 anos, recebeu sondagem de clube argentino no meio da temporada, mas optou por permanecer no Cruz-Maltino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.