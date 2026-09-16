Robert Renan cresceu de produção com a chegada de Pedro Emanuel - Matheus Lima / Vasco

Robert Renan cresceu de produção com a chegada de Pedro EmanuelMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/09/2026 19:20

O zagueiro Robert Renan, de 22 anos, será adquirido em definitivo pelo Vasco. O Cruz-Maltino já sinalizou ao Zenit, da Rússia, que irá exercer a opção de compra do defensor, que está emprestado aos clube de São Januário até o fim da temporada. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

O Vasco tem até novembro para acertar a compra do atleta junto ao clube russo. O valor gira em torno de 8 milhões de euros (R$ 48 milhões) por 70% dos direitos de Robert Renan.

Robert Renan chegou ao Vasco em agosto do ano passado. Rapidamente ele se tornou titular da equipe, que na época era comandada por Fernando Diniz. Atualmente, o zagueiro é visto como um dos grandes líderes do elenco, tanto na parte técnica quanto no aspecto mental.

"Um dos grandes objetivos meus aqui no Vasco é fazer bons jogos. Por mais que eu esteja de empréstimo, espero que eu faça grandes jogos e o Vasco me compre. E que eu possa ficar aqui muito, muito tempo. E conquistar títulos também, que vai ser um motivo de muito orgulho", disse o zagueiro em sua chegada no ano passado.

A passagem pelo Vasco é, inclusive, uma volta por cima pessoal na carreira do zagueiro. Robert Renan surgiu como uma promessa no Corinthians e rapidamente foi contratado pelo Zenit. Na Rússia, o brasileiro não teve muitas chances e acabou voltando ao Brasil para defender o Internacional. Em 2024, pelo Colorado, o defensor viveu momentos conturbados e acabou retornando para o clube russo.

Antes de chegar ao Vasco, Robert Renan foi novamente emprestado pelo Zenit. Ele passou pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita, tendo atuando por dois anos pela equipe árabe. Depois acabou chegando ao Vasco e conseguiu se firmar pelo Cruz-Maltino.

No total, o zagueiro entrou em campo pelo Vasco em 64 partidas. Pelo Cruz-Maltino, o zagueiro fez, inclusive, seus dos primeiros gols como profissional na atual temporada. Ele participou da campanha em que o clube de São Januário foi finalista da Copa do Brasil, sendo derrotado pelo Corinthians, no Maracanã, no ano passado.