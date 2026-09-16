Jogadores do Vasco comemoram classificação à semifinal da Copa Sul-AmericanaMatheus Lima / Vasco

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Theo Faria
O Vasco terá o Boca Juniors pela frente na semifinal da Copa Sul-Americana. O time argentino eliminou o São Paulo na terça-feira (15) e avançou de fase no torneio continental. O Cruz-Maltino decidirá a classificação à final no Rio de Janeiro, depois de fazer o primeiro duelo em Buenos Aires.

Os jogos estão previstos para as semanas dos dias 14 e 21 de outubro.
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Segundo embate não será em São Januário

O Gigante da Colina não poderá mandar a partida de volta em São Januário, uma vez que o estádio tem capacidade menor do que a exigida pela Conmebol (30 mil lugares). Sendo assim, Maracanã e Nilton Santos surgem como candidatos a sediar o confronto.

“Neste momento, queria São Januário. Não pode pela lotação, muito bem, é o Maracanã. Temos direito a isso, é nossa segunda casa, nossos torcedores se sentem bem lá, estamos identificados. Então é ali que vamos lutar para jogar”, comentou Pedro Emanuel.
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Como foi a classificação do Vasco

Com os reservas, o Cruz-Maltino chegou à semifinal ao eliminar o Independiente Santa Fe (COL), também na terça-feira (15). Bruno Duarte e David balançaram a rede para selar a vitória por 2 a 0, em São Januário. A ida havia terminado empatada por 0 a 0.
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Como foi a classificação do Boca Juniors

O time argentino ficou no 1 a 1 com o São Paulo no Morumbis e manteve vivo o sonho de levantar o troféu. No primeiro encontro, havia levado a melhor por 1 a 0.
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Quantas vezes já se enfrentaram?

Vasco e Boca Juniors estiveram frente a frente em quatro oportunidades por torneios continentais. Até aqui, o Cruz-Maltino não conseguiu superar o rival: foram duas derrotas e dois empates.
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Foco no Campeonato Brasileiro

Agora, o Gigante da Colina enfrentará o Coritiba, no sábado (19), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco abre a zona de rebaixamento: é o 17º colocado, com 28 pontos. O Coxa é o oitavo, com 38.