Jogadores do Vasco comemoram classificação à semifinal da Copa Sul-Americana - Matheus Lima / Vasco

Jogadores do Vasco comemoram classificação à semifinal da Copa Sul-AmericanaMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/09/2026 07:41 | Atualizado 16/09/2026 07:43





Os jogos estão previstos para as semanas dos dias 14 e 21 de outubro. Vasco terá o Boca Juniors pela frente na semifinal da Copa Sul-Americana. O time argentino eliminou o São Paulo na terça-feira (15) e avançou de fase no torneio continental. O Cruz-Maltino decidirá a classificação à final no Rio de Janeiro, depois de fazer o primeiro duelo em Buenos Aires.Os jogos estão previstos para as semanas dos dias 14 e 21 de outubro.

Segundo embate não será em São Januário





“Neste momento, queria São Januário. Não pode pela lotação, muito bem, é o Maracanã. Temos direito a isso, é nossa segunda casa, nossos torcedores se sentem bem lá, estamos identificados. Então é ali que vamos lutar para jogar”, comentou Pedro Emanuel. O Gigante da Colina não poderá mandar a partida de volta em São Januário , uma vez que o estádio tem capacidade menor do que a exigida pela Conmebol (30 mil lugares). Sendo assim, Maracanã e Nilton Santos surgem como candidatos a sediar o confronto.“Neste momento, queria São Januário. Não pode pela lotação, muito bem, é o Maracanã. Temos direito a isso, é nossa segunda casa, nossos torcedores se sentem bem lá, estamos identificados. Então é ali que vamos lutar para jogar”, comentou Pedro Emanuel.

Como foi a classificação do Vasco

Leia mais: Bruno Duarte e David celebram gols decisivos em classificação do Vasco

Como foi a classificação do Boca Juniors

O time argentino ficou no 1 a 1 com o São Paulo no Morumbis e manteve vivo o sonho de levantar o troféu. No primeiro encontro, havia levado a melhor por 1 a 0.

Quantas vezes já se enfrentaram?

Vasco e Boca Juniors estiveram frente a frente em quatro oportunidades por torneios continentais. Até aqui, o Cruz-Maltino não conseguiu superar o rival: foram duas derrotas e dois empates.

Foco no Campeonato Brasileiro



Agora, o Gigante da Colina enfrentará o Coritiba, no sábado (19), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco abre a zona de rebaixamento: é o 17º colocado, com 28 pontos. O Coxa é o oitavo, com 38.