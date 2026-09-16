O Vasco terá o Boca Juniors pela frente na semifinal da Copa Sul-Americana. O time argentino eliminou o São Paulo na terça-feira (15) e avançou de fase no torneio continental. O Cruz-Maltino decidirá a classificação à final no Rio de Janeiro, depois de fazer o primeiro duelo em Buenos Aires.
Os jogos estão previstos para as semanas dos dias 14 e 21 de outubro.
“Neste momento, queria São Januário. Não pode pela lotação, muito bem, é o Maracanã. Temos direito a isso, é nossa segunda casa, nossos torcedores se sentem bem lá, estamos identificados. Então é ali que vamos lutar para jogar”, comentou Pedro Emanuel.
Agora, o Gigante da Colina enfrentará o Coritiba, no sábado (19), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco abre a zona de rebaixamento: é o 17º colocado, com 28 pontos. O Coxa é o oitavo, com 38.
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