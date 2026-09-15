David marcou o gol da vitória do Vasco na etapa final - Matheus Lima / Vasco

David marcou o gol da vitória do Vasco na etapa finalMatheus Lima / Vasco

Publicado 15/09/2026 22:06 | Atualizado 15/09/2026 22:09

Autores dos gols da vitória do Vasco sobre o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0 , Bruno Duarte e David foram decisivos para a classificação cruz-maltina à semifinal da Sul-Americana. Após o jogo, o titular e o reserva da partida comemoraram as bolas na rede e exaltaram a atuação da equipe no triunfo desta terça-feira (15).

Bruno Duarte, contratado nos últimos dias de agosto, marcou seu primeiro gol com a camisa vascaína. O centroavante, que veio do futebol sérvio, aproveitou belo cruzamento do defensor Saldivia para finalizar de "sem-pulo" entre os zagueiros adversários e abrir o placar aos 36 minutos da etapa inicial. O jogador se mostrou satisfeito por marcar em São Januário e valorizou as chances que tem recebido com Pedro Emanuel.

"Muito feliz de marcar meu primeiro gol em São Januário, com o apoio da torcida. Quero agradecer a Deus por ter me capacitado e também aos meus companheiros por toda a confiança. A gente está em três competições e todo o grupo é importante. Todos nós temos que trabalhar, nos unir e lutar em todas as competições pelo Vasco", declarou o atacante, após o jogo, em entrevista à "Paramount+".

Bruno Duarte abriu o placar para o Vasco no primeiro tempo Matheus Lima/Vasco

David valoriza rodízio de Pedro Emanuel

David, que balançou as redes apenas três minutos depois de ser acionado pelo português, falou na confiança que o treinador passa para o grupo. Em sua fala, comentou sobre Pedro Emanuel dificilmente repetir os mesmos onze iniciais, valorizou o rodízio promovido pelo comandante e projetou o próximo compromisso, contra o Coritiba.

"A cada jogo é uma estratégia diferente, um estilo de jogo diferente. A gente trabalha em cima do adversário. O professor fala que nunca vai repetir o mesmo time em um jogo. Isso mostra a confiança que ele passa para nós, e a gente se motiva a cada dia. Mostramos mais uma vez a força dentro de casa. É uma vitória importante, uma classificação importante, mais uma semifinal", iniciou David, à "Paramount+".

"Sabemos que temos que melhorar na tabela do Brasileiro, e hoje mostramos mais uma vez a força do grupo. Mostramos que podemos melhorar, e que vamos. Isso é no dia a dia, no trabalho. E agora o nosso foco é totalmente contra o Coritiba. Vamos treinar e trabalhar, para que possamos dar mais uma vitória a eles (torcida), que merecem", completou.

Agenda

Classificado na Sul-Americana, o Vasco volta a campo no próximo sábado (19), às 20h30 (de Brasília), contra o Coritiba, em São Januário, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino ocupa a 17ª posição, primeira dentro da zona de rebaixamento, e encara o 8º colocado.