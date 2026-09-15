O sonho do título da Sul-Americana segue vivo para o Vasco. Com autoridade, o Cruz-Maltino bateu o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0, nesta terça-feira (15), em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Com o resultado, que partiu de gols de Bruno Duarte e David, o clube carioca avançou à semifinal, para enfrentar o vencedor do duelo entre São Paulo e Boca Juniors.
Classificado, o Vasco deixa a Sul-Americana de lado até outubro, para voltar as atenções ao Brasileiro. Neste sábado (19), às 20h30 (de Brasília), os comandados de Pedro Emanuel voltam a atuar em São Januário diante do Coritiba, 8º colocado, pela 28ª rodada da competição. O Cruz-Maltino ocupa o 17º lugar, e precisa vencer para respirar na briga contra o rebaixamento.
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O jogo
Diante da sua torcida, o Vasco começou o primeiro tempo nervoso, mas tentando manter a posse. Porém, quem assustou logo de cara foi o Santa Fe. Após cruzamento e bate-rebate, aos 19 minutos, o centroavante Rodallega finalizou da linha da pequena área e exigiu verdadeiro milagre de Léo Jardim. Um minuto depois, o atacante cobrou falta pela esquerda com curva e levou perigo, mas a bola saiu por cima do travessão.
Aos 36 minutos, mais organizado desde a pausa para hidratação, o Vasco respondeu da melhor forma: com gol. Em lance de garçom, o zagueiro Saldivia dominou, arrastou pela direita e cruzou na medida para Bruno Duarte finalizar de "sem-pulo" e anotar seu primeiro tento com a camisa vascaína.
Confiante, o Vasco voltou ao segundo tempo melhor e assumiu de vez o controle das ações. Enquanto o time carioca incomodava com finalizações como a de Adson, de fora da área, aos 12, o Santa Fe não conseguia ultrapassar o meio-campo. Até que, aos 20, Puma recebeu belo passe de Tchê Tchê e cruzou na medida para David empurrar para o gol vazio de cabeça e ampliar a vantagem cruz-maltina no marcador.
Com placar favorável, o Vasco diminuiu a rotação e passou a trocar passes frente ao desmotivado Santa Fe. O treinador adversário até fez mexidas para tentar um abafa nos instantes finais, mas o 2 a 0 persistiu até o último apito, selando a classificação do Cruz-Maltino para a semifinal da Sul-Americana.
Vasco 2 x 0 Independiente Santa Fe (COL)
Sul-Americana - quartas de final (volta)
Data e hora: 15/09/2026, às 19h (de Brasília) Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro
Gols: Bruno Duarte, aos 36' do 1ºT (1-0); David, aos 20' do 2ºT (2-0) Cartões amarelos: Olivera (SFE) Cartões vermelhos: -
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela) Auxiliares: Lubin Torrealba (Venezuela) e Alberto Ponte (Venezuela) VAR: Carlos Urbe (Equador)
VASCO (Técnico: Pedro Emanuel) Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa (Lucas Freitas), Ramon Rique (Thiago Mendes) e Tchê Tchê; Adson (Nuno Moreira), Marino (Andrés Gómez) e Bruno Duarte (David).
SANTA FE (Técnico: Pablo Repetto) Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno e Christian Mafla; Daniel Torres (Kilian Toscano), Jhojan Torres (Alexis Zapata) e Franco Fagúndez; Jáder Obrian (Nahuel Bustos), Emerson Rivaldo (Maxi Lovera) e Hugo Rodallega.
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