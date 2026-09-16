Nuno Moreira comemora gol pelo Vasco contra o OlimpiaMatheus Lima / Vasco

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João Vitor Cravo
Ponta português de 27 anos, Nuno Moreira anda "sumido" na equipe do Vasco. Peça importante na campanha finalista da Copa do Brasil no ano passado, sob comando de Fernando Diniz, o jogador caiu de rendimento e vive temporada de oscilações em 2026. Hoje, ele é reserva em boa parte dos jogos e perdeu espaço para atletas como Adson e Marino Hinestroza, recuperados por Pedro Emanuel.
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Nuno Moreira brilhou com Diniz em 2025

Vindo do Casa Pia, de Portugal, o atleta foi comprado pelo Vasco em fevereiro de 2025. No segundo semestre, depois da chegada de Diniz e de curto período de adaptação, Nuno se tornou titular e fez parte do quarteto que impulsionou a campanha da Copa do Brasil. Ao lado de Philippe Coutinho, Rayan e Andrés Gómez, com brilho adicional de Vegetti, o ponta foi decisivo e acumulou bons números.
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Na temporada passada, Nuno Moreira anotou 11 gols e sete assistências em 56 jogos com a camisa cruz-maltina. Além disso, marcou em jogos importantes, como a volta da decisão da Copa do Brasil, contra o Corithians, e a partida derradeira das quartas de final, diante do Botafogo.

Português teve queda de produção com Renato

No entanto, com a demissão de Fernando Diniz em fevereiro de 2026, Nuno Moreira caiu de nível. Sob comando de Renato Gaúcho, entre março e junho, o português oscilou e aos poucos perdeu a titularidade no Vasco, mesmo com as saídas de Rayan e outros nomes do setor ofensivo. Muitas vezes sem nem sair do banco de reservas, o jogador confessou viver momento de "altos e baixos".

Pedro Emanuel recuperou os pontas Adson e Marino

Em julho deste ano, entrou em cena o atual treinador Pedro Emanuel. Nuno Moreira, ainda em baixa, passou a ter cada vez menos chances e teve de se contentar com a titularidade praticamente apenas em jogos com o time misto — fenômeno que já havia se iniciado com Renato. Além disso, o jogador ainda perdeu espaço para Adson e Marino Hinestroza, concorrentes na posição de ponta, recuperados pelo novo treinador.
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"Isso faz parte da carreira de um jogador jovem. Houve jogadores que elevaram o seu nível, tiraram um pouco do espaço do Nuno (Moreira), e outros que chegaram e também apresentaram mais qualidade. Isso faz parte daquilo que é a vida de uma temporada para um jogador. Estamos aqui para apoiá-lo, porque é um jogador de quem eu gosto. Não podemos deixá-lo baixar a cabeça ou desacreditar naquilo que faz. Agora, ele também sabe que, se não estiver no melhor nível, neste momento e neste elenco, é difícil jogar", disse Pedro Emanuel sobre o jogador, em entrevista coletiva nesta terça-feira (15).
Recentemente, o ponta jogou a ida das quartas de final da Sul-Americana contra o Santa Fe, na Colômbia, mas não se destacou e, na volta, foi acionado apenas no segundo tempo. Enquanto isso, nas últimas três rodadas do Brasileiro e nos dois duelos contra o Vitória pela Copa do Brasil, ele sequer entrou em campo. Em 2026, Nuno Moreira atuou em 42 partidas pelo Vasco, sendo 28 como titular, e anotou dois gols e três assistências.