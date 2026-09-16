Nuno Moreira comemora gol pelo Vasco contra o Olimpia - Matheus Lima / Vasco

Nuno Moreira comemora gol pelo Vasco contra o OlimpiaMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/09/2026 16:42

Ponta português de 27 anos, Nuno Moreira anda "sumido" na equipe do Vasco . Peça importante na campanha finalista da Copa do Brasil no ano passado , sob comando de Fernando Diniz, o jogador caiu de rendimento e vive temporada de oscilações em 2026. Hoje, ele é reserva em boa parte dos jogos e perdeu espaço para atletas como Adson e Marino Hinestroza, recuperados por Pedro Emanuel.

Nuno Moreira brilhou com Diniz em 2025

Vindo do Casa Pia, de Portugal, o atleta foi comprado pelo Vasco em fevereiro de 2025. No segundo semestre, depois da chegada de Diniz e de curto período de adaptação, Nuno se tornou titular e fez parte do quarteto que impulsionou a campanha da Copa do Brasil. Ao lado de Philippe Coutinho, Rayan e Andrés Gómez, com brilho adicional de Vegetti, o ponta foi decisivo e acumulou bons números.

Na temporada passada, Nuno Moreira anotou 11 gols e sete assistências em 56 jogos com a camisa cruz-maltina. Além disso, marcou em jogos importantes, como a volta da decisão da Copa do Brasil, contra o Corithians, e a partida derradeira das quartas de final, diante do Botafogo.

Português teve queda de produção com Renato

No entanto, com a demissão de Fernando Diniz em fevereiro de 2026, Nuno Moreira caiu de nível. Sob comando de Renato Gaúcho, entre março e junho, o português oscilou e aos poucos perdeu a titularidade no Vasco, mesmo com as saídas de Rayan e outros nomes do setor ofensivo. Muitas vezes sem nem sair do banco de reservas, o jogador confessou viver momento de "altos e baixos"

Pedro Emanuel recuperou os pontas Adson e Marino

Em julho deste ano, entrou em cena o atual treinador Pedro Emanuel. Nuno Moreira, ainda em baixa, passou a ter cada vez menos chances e teve de se contentar com a titularidade praticamente apenas em jogos com o time misto — fenômeno que já havia se iniciado com Renato. Além disso, o jogador ainda perdeu espaço para Adson e Marino Hinestroza, concorrentes na posição de ponta, recuperados pelo novo treinador.



"Isso faz parte da carreira de um jogador jovem. Houve jogadores que elevaram o seu nível, tiraram um pouco do espaço do Nuno (Moreira), e outros que chegaram e também apresentaram mais qualidade. Isso faz parte daquilo que é a vida de uma temporada para um jogador. Estamos aqui para apoiá-lo, porque é um jogador de quem eu gosto. Não podemos deixá-lo baixar a cabeça ou desacreditar naquilo que faz. Agora, ele também sabe que, se não estiver no melhor nível, neste momento e neste elenco, é difícil jogar", disse Pedro Emanuel sobre o jogador, em entrevista coletiva nesta terça-feira (15)

Recentemente, o ponta jogou a ida das quartas de final da Sul-Americana contra o Santa Fe, na Colômbia, mas não se destacou e, na volta, foi acionado apenas no segundo tempo. Enquanto isso, nas últimas três rodadas do Brasileiro e nos dois duelos contra o Vitória pela Copa do Brasil, ele sequer entrou em campo. Em 2026, Nuno Moreira atuou em 42 partidas pelo Vasco, sendo 28 como titular, e anotou dois gols e três assistências.