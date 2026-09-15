Saldivia ganha abraço de Puma Rodríguez após assistência pelo VascoDikran Sahagian / Vasco
Ovacionado, Saldivia vive redenção no Vasco: 'Bom me sentir querido'
Zagueiro deu assistência para Bruno Duarte, que abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe, da Colômbia, pela Sul-Americana
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Vasco elimina Santa Fe e mantém vivo o sonho da Sul-Americana
Cruz-Maltino venceu o time colombiano em São Januário, por 2 a 0, com gols de Bruno Duarte e David, e avançou para a semifinal do torneio
Vasco divulga relacionados para duelo com o Santa Fe na Sul-Americana
Cuesta sentiu dores no quadril esquerdo e será poupado; Thiago Mendes está de volta após cumprir suspensão no jogo de ida
Torcedores do Vasco apontam contradição em declarações de Souza
Ex-jogador saiu em defesa do amigo pessoal Philipe Coutinho depois dele ter sido anunciado pelo Santos, na última segunda-feira (14)
Vasco pode deixar São Januário em eventual semifinal da Sul-Americana
Conmebol determina mínimo de 30 mil lugares a partir desta fase; estádio cruz-maltino comporta pouco mais de 21 mil torcedores
Vivendo nova fase no Vasco, Lucas Freitas rejeitou ofertas da Europa
Zagueiro, de 25 anos, tem evoluído sob o comando de Pedro Emanuel; defensor preferiu seguir no Cruz-Maltino mesmo com pouco espaço
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