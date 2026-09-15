Saldivia ganha abraço de Puma Rodríguez após assistência pelo Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Saldivia ganha abraço de Puma Rodríguez após assistência pelo VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 15/09/2026 21:38

"É só o trabalho que eu faço no dia a dia. Minha família também sempre está comigo, para me ajudar e a sair da situação em que eu estava (má fase). A gente ainda não conseguiu nada. É mais uma semifinal, é mais uma final para nós, e temos que estar focados para conseguirmos chegar na final e fazer um bom trabalho", disse Saldivia, após o jogo, em entrevista à "Paramount+".

Depois do triunfo sobre o adversário colombiano, o zagueiro teve seu nome gritado pela torcida vascaína em São Januário. Além da atuação segura, que ajudou a equipe a não sofrer gols na partida, o principal motivo para o carinho da arquibancada foi o belo cruzamento feito pelo uruguaio para o centroavante Bruno Duarte finalizar de "sem-pulo" e abrir o placar no primeiro tempo.



"A confiança sobe. É bom se sentir querido. Já estive na fase ruim, agora é bom também sentir. Mas eu tenho que ter um equilíbrio meu, pessoal, que é isso: trabalho, foco e nada. Nunca desconfiei do meu trabalho. É sempre trabalhar para melhorar", completou Saldivia.

No segundo tempo, o centroavante David entrou no lugar do autor do primeiro gol para ampliar a vantagem, de cabeça, e selar a classificação às semifinais do torneio. Depois de eliminar o Santa Fe, o Vasco espera o vencedor do duelo entre Boca Juniors, da Argentina e São Paulo, que definirá o adversário por uma vaga na decisão.

Agora, o Cruz-Maltino volta as atenções para o Brasileirão. Neste sábado (19), às 20h30 (de Brasília), a equipe carioca enfrenta o Coritiba, em São Januário, pela 28ª rodada. Hoje na 17ª posição, primeira fora da zona de rebaixamento, os comandados de Pedro Emanuel irão enfrentar o 8º colocado.