Pedro Emanuel é o técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

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Bernardo Fonseca
O Vasco divulgou a lista de relacionados para o confronto decisivo com o Santa Fe, nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), em São Januário. A partida vale uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, após o empate sem gols no duelo de ida, disputado na última semana, em Bogotá, na Colômbia.
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Uma das principais ausências será Carlos Cuesta. O zagueiro relatou dores no quadril esquerdo e fará controle de carga pensando no compromisso contra o Coritiba, no próximo sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro. Os recém-chegados Colidio e Lescano não estão inscritos na competição.
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Por outro lado, Pedro Emanuel conta com o retorno de Thiago Mendes, que não participou do primeiro encontro por suspensão. O meio-campista é um dos principais nomes do elenco e aparece entre os jogadores à disposição para o jogo de logo mais.
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Na Colômbia, a equipe conseguiu segurar o Santa Fe mesmo atuando com uma formação alternativa e levou a decisão para São Januário. Embalado, o Cruz-Maltino vem de uma virada por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último sábado (12), pelo Brasileirão. 
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Para avançar, os cariocas precisam vencer no tempo normal, pois um novo empate pode levar a disputa diretamente aos pênaltis. O vencedor do confronto enfrentará São Paulo ou Boca Juniors na próxima fase.
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Confira os relacionados do Vasco

Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Pablo;

Defensores: Puma Rodríguez, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Freitas, Lucas Piton e Cuiabano;

Meio-campistas: Barros, Jair, Ramon Rique, Sosa, Tchê Tchê, Thiago Mendes e Rojas;

Atacantes: Adson, Andrés Gómez, Bruno Duarte, David, Marino, Nuno Moreira e Spinelli.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Vitor Cravo