Pedro Emanuel é o técnico do VascoMatheus Lima / Vasco
Por outro lado, Pedro Emanuel conta com o retorno de Thiago Mendes, que não participou do primeiro encontro por suspensão. O meio-campista é um dos principais nomes do elenco e aparece entre os jogadores à disposição para o jogo de logo mais.
Na Colômbia, a equipe conseguiu segurar o Santa Fe mesmo atuando com uma formação alternativa e levou a decisão para São Januário. Embalado, o Cruz-Maltino vem de uma virada por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último sábado (12), pelo Brasileirão.
Para avançar, os cariocas precisam vencer no tempo normal, pois um novo empate pode levar a disputa diretamente aos pênaltis. O vencedor do confronto enfrentará São Paulo ou Boca Juniors na próxima fase.
Confira os relacionados do Vasco
Defensores: Puma Rodríguez, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Freitas, Lucas Piton e Cuiabano;
Meio-campistas: Barros, Jair, Ramon Rique, Sosa, Tchê Tchê, Thiago Mendes e Rojas;
Atacantes: Adson, Andrés Gómez, Bruno Duarte, David, Marino, Nuno Moreira e Spinelli.
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