Pedro Emanuel é o técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel é o técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 15/09/2026 16:37 | Atualizado 15/09/2026 16:40

Vasco divulgou a lista de relacionados para o confronto decisivo com o Santa Fe , nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), em São Januário. A partida vale uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, após o empate sem gols no duelo de ida, disputado na última semana, em Bogotá, na Colômbia.

Uma das principais ausências será Carlos Cuesta. O zagueiro relatou dores no quadril esquerdo e fará controle de carga pensando no compromisso contra o Coritiba, no próximo sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro. Os recém-chegados Colidio e Lescano não estão inscritos na competição.

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Por outro lado, Pedro Emanuel conta com o retorno de Thiago Mendes, que não participou do primeiro encontro por suspensão. O meio-campista é um dos principais nomes do elenco e aparece entre os jogadores à disposição para o jogo de logo mais. Por outro lado, Pedro Emanuel conta com o retorno de Thiago Mendes, que não participou do primeiro encontro por suspensão. O meio-campista é um dos principais nomes do elenco e aparece entre os jogadores à disposição para o jogo de logo mais.

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Na Colômbia, a equipe conseguiu segurar o Santa Fe mesmo atuando com uma formação alternativa e levou a decisão para São Januário. Embalado, o Cruz-Maltino vem de uma virada por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último sábado (12), pelo Brasileirão. Na Colômbia, a equipe conseguiu segurar o Santa Fe mesmo atuando com uma formação alternativa e levou a decisão para São Januário. Embalado, o Cruz-Maltino vem de uma virada por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último sábado (12), pelo Brasileirão.

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Para avançar, os cariocas precisam vencer no tempo normal, pois um novo empate pode levar a disputa diretamente aos pênaltis. O vencedor do confronto enfrentará São Paulo ou Boca Juniors na próxima fase. Para avançar, os cariocas precisam vencer no tempo normal, pois um novo empate pode levar a disputa diretamente aos pênaltis. O vencedor do confronto enfrentará São Paulo ou Boca Juniors na próxima fase.

Confira os relacionados do Vasco

Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Pablo;



Defensores: Puma Rodríguez, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Freitas, Lucas Piton e Cuiabano;



Meio-campistas: Barros, Jair, Ramon Rique, Sosa, Tchê Tchê, Thiago Mendes e Rojas;



Atacantes: Adson, Andrés Gómez, Bruno Duarte, David, Marino, Nuno Moreira e Spinelli.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Vitor Cravo