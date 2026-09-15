Souza em sua apresentação na Vasco TV - Reprodução / Vasco TV

Souza em sua apresentação na Vasco TVReprodução / Vasco TV

Publicado 15/09/2026 16:14

A torcida do Vasco não recebeu bem a declaração de Souza sobre a ida de Philippe Coutinho para o Santos. Após o ex-jogador defender a decisão do amigo e ex-companheiro de clube, os torcedores resgataram declarações antigas e apontaram contradição em diversos pontos.

No vídeo que foi postado por meio do Instagram, nesta última segunda-feira (14), Souza fez críticas sobre as instalações do clube e alegou que nunca houve estrutura. O ex-jogador revelou que recomendou para Coutinho não voltar para o Vasco, o oposto do que tinha dito em 2024.

"Eu tentei convencê-lo de não vir quando ele me ligou lá em abril de 2024. Eu falei: 'Não, eu te aconselho a não ir. Não volta, você não tem condições de voltar, o clube não tem condições de te dar uma estrutura boa para você desempenhar um bom futebol", disse o ex-jogador.

O ex-jogador e cria da Colina, Souza, postou um vídeo em seu Instagram comentando sobre a escolha do Coutinho de ir pro Santos e sobre as críticas feitas ao jogador.



: souza_5 (IG) pic.twitter.com/VlYO6ERdED — Vasco Connect (@vascoconnect1) September 14, 2026

Em 2024, no entanto, Souza fez uma declaração diferente após o retorno de Philippe Coutinho para o Vasco. Na época, durante a sua coletiva de apresentação, o ex-jogador afirmou que conversou com o meia sobre a possibilidade de retornarem juntos para o Cruz-Maltino e que a estrutura do clube era boa.

"Eu falei com o Coutinho isso até antes da gente voltar. A estrutura já é outra, vamos encontrar uma nova situação (...) É uma mudança drástica assim, mas eu acho que é um ponto inicial. A estrutura é muito importante, e eu acho que o Vasco subiu um nível muito grande", disse Souza na época.

O intuito da postagem de Souza seria defender seu amigo pessoal, que retornou para o futebol brasileiro para atuar pelo Santos. Philippe Coutinho, de 34 anos, deixou o Vasco em março deste ano, alegando problemas de saúde mental. Porém, decidiu retomar a carreira após receber uma proposta do Peixe.

A decisão de Philippe Coutinho em retornar para o futebol brasileiro caiu como uma bomba entre a torcida do Vasco. Na coletiva de apresentação no Santos, nesta última segunda-feira (14), o meia afirmou que abriu mão de muito dinheiro para retornar ao Vasco em meados de 2024.