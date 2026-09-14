Coutinho em sua apresentação como novo jogador do Santos - Reprodução/X @vagnerfredpress

Coutinho em sua apresentação como novo jogador do SantosReprodução/X @vagnerfredpress

Publicado 14/09/2026 16:22

Philipe Coutinho está de volta ao futebol brasileiro. O meia, de 34 anos, foi anunciado nesta segunda-feira (14) como novo reforço do Santos. O retorno do atleta ao país, no entanto, deixou os vascaínos muito chateados, principalmente pela saída conturbada dele. Ex-jogador do Vasco,. O meia, de 34 anos, foi anunciado nesta segunda-feira (14) como novo reforço do Santos. O retorno do atleta ao país, no entanto, deixou os vascaínos muito chateados, principalmente pela saída conturbada dele.

Revelado pelo Vasco em 2009, Coutinho teve uma trajetória de sucesso na Europa, atuando em equipes como Inter de Milão, da Itália, Liverpool, da Inglaterra, Barcelona, da Espanha, e Bayern de Munique, da Alemanha. Em 2024, retornou ao Vasco almejando conquistar títulos.

Porém, a trajetória de Coutinho no Vasco acabou sob fortes críticas da torcida após o vice-campeonato da Copa do Brasil de 2025. Em fevereiro, o jogador deixou o Cruz-Maltino alegando problemas de saúde mental. Desde então, estava sem contrato. Até surgir a oportunidade de jogar ao lado de Neymar no Santos.

O retorno a outra equipe do futebol brasileiro ocasionou em uma repercussão muito negativa por parte do torcedores vascaínos. "Esse é o jogador mais mimado e coadjuvante da história, que nunca mais seja lembrado dentro e fora do nosso clube, covarde máximo", disse um torcedor no "X".

Em resposta, um companheiro de torcida rebateu: "Queria ter a frieza da grande maioria, mas não tenho, não… Me quebrou legal essa ida ao Santos. Era pra esse cara ser ídolo! Pena que a cabeça dele não é forte", relembrando a saída de Coutinho no começo do ano por conta de sua saúde mental.

Alguns vascaínos, inclusive, recordaram uma declaração de Tite, ex-técnico da seleção brasileiro sobre o tema para o Diário AS, em 2020. Na época, o treinador disse que Coutinho "precisa de carinho, precisa ser mimado. Sua personalidade é um pouco frágil".

Em sua coletiva como reforço do Santos nesta segunda-feira (14), Coutinho aproveitou a oportunidade para relembrar o jogo que foi considerado o ponto final para sua saída da equipe carioca. O jogo em questão foi as quartas de final do Carioca, que terminou 1 a 1 contra o Volta Redonda.

O desabafo de Philippe Coutinho sobre a sua saída do Vasco:



"O estádio inteiro me xingando, pedindo a minha saída, aquilo foi muito duro para mim."



@vagnerfredpress pic.twitter.com/MDXVFwmHUL — Planeta do Futebol (@futebol_info) September 14, 2026

Após relembrar o episódio, os torcedores do Vasco rebateram a declaração de Coutinho: "Tinham 8 mil pessoas em São Januário naquele jogo, o time empatando contra o Volta Redonda, que com todo respeito joga na terceira divisão. Se isso é o suficiente para um atleta deste tamanho abandonar um clube, ele deveria procurar outro cargo dentro do esporte, jogador não é para ele", opinou.

Na direção contrária dos torcedores, o ex-jogador e amigo pessoal Souza, saiu em defesa de Coutinho:

O ex-jogador e cria da Colina, Souza, postou um vídeo em seu Instagram comentando sobre a escolha do Coutinho de ir pro Santos e sobre as críticas feitas ao jogador.



: souza_5 (IG) pic.twitter.com/VlYO6ERdED — Vasco Connect (@vascoconnect1) September 14, 2026 "Uma coisa é você falar de escolhas, cada um tem a sua, e a gente acaba pagando o preço pelas nossas escolhas; outra coisa é você falar de caráter, e disso você não tem direito de falar, porque você não conhece a família, você não conhece o coração e você não conhece as motivações. Então, você tem todo o direito de criticar, falar o que você quiser, torcedor é paixão. Mas eu tenho visto muitas pessoas falando de caráter, e de caráter eu não vou admitir que se fale", disse. "Uma coisa é você falar de escolhas, cada um tem a sua, e a gente acaba pagando o preço pelas nossas escolhas; outra coisa é você falar de caráter, e disso você não tem direito de falar, porque você não conhece a família, você não conhece o coração e você não conhece as motivações. Então, você tem todo o direito de criticar, falar o que você quiser, torcedor é paixão. Mas eu tenho visto muitas pessoas falando de caráter, e de caráter eu não vou admitir que se fale", disse.

O retorno ao Vasco

Após 14 anos distante do clube que o revelou, Coutinho retornou ao Vasco em julho 2024, cercado de expectativas e esperanças dos torcedores que tratavam ele praticamente como ídolo.

No período, Coutinho ajudou a equipe a se manter na Série A, além de alcançar as semifinais da Copa do Brasil em seu primeiro ano e o vice-campeonato da mesma competição no ano seguinte.

Após a derrota, o jogador que estava passando por diversos problemas pessoais relacionados a sua saúde mental, entendeu que o melhor para si mesmo, naquele momento, seria deixar a equipe. Ser o foco das críticas por conta de seu protagonismo foi um dos fatores que mais afetou ele.

Em sua segunda passagem, ele teve 81 partidas, com 17 gols marcados e sete assistências dadas, e não conquistou nenhum título.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza