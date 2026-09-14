Coutinho foi oficializado pelo SantosDivulgação / Santos
Santos oficializa contratação de Philippe Coutinho
Jogador, de 34 anos, estava sem jogar desde fevereiro; ex-Vasco foi o quinto reforço do Peixe para a segunda temporada de 2026
Sem vencer na Argentina em mata-mata, Fluminense soma classificações
Como visitante, Tricolor vai em busca da vaga na semifinal da Libertadores e tem vantagem no confronto contra o Platense
Em busca de técnico, Botafogo prioriza Tite
Alvinegro avalia outros nomes, mas tem ex-técnico da Seleção como 'Plano A'; dirigentes irão se reunir com gaúcho nesta segunda (14)
Anúncio com atriz nua gera indignação entre atletas: 'Nojento'
Comercial de uma empresa de apostas com Sydney Sweeney foi duramente criticado por 'sexualizar o esporte feminino'; veja o vídeo
Técnico do Tottenham reforça que Richarlison não jogará nenhum torneio
Atacante, de 29 anos, defende o clube inglês e negociou com o Vasco nos últimos dias; atleta fez parte da Seleção na Copa de 2022
Fluminense vê Freytes se desvalorizar depois de oferta rejeitada
Zagueiro, de 26 anos, faz péssima temporada, perdeu espaço desde a saída de Zubeldía e falhou em primeira chance com Marcão
Flamengo lança campanha para construção de miniestádio no Ninho
Obras já começaram e tem conclusão prevista para o segundo semestre de 2027. O local será destinado para jogos da base e do futebol feminino
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