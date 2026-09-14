Coutinho foi oficializado pelo Santos - Divulgação / Santos

Coutinho foi oficializado pelo SantosDivulgação / Santos

Publicado 14/09/2026 12:52 | Atualizado 14/09/2026 14:45

"O Santos Futebol Clube acertou a contratação de Philippe Coutinho para a sequência da temporada. Com reconhecida qualidade técnica e visão de jogo, além de carreira vencedora na Europa e na Seleção Brasileira, o meia chega ao Peixe com contrato válido até o final de 2026", publicou o Peixe nas redes sociais.

Philippe Coutinho abordou a possibilidade de atuar pela primeira vez com Neymar em um clube. Os dois têm uma amizade antiga atuando pela seleção brasileira na base e também juntos como profissionais.

"Estou bem feliz de estar chegando em um grande clube, retomando o futebol, claro, vestir em uma camisa que o Pelé vestiu é muito importante. Jogar ao lado do Neymar, que é um grande ídolo. Nunca consegui jogar junto em um clube, sempre na Seleção. Então sempre foi um prazer poder estar com ele", disse o apoiador.

Philippe Coutinho foi a quinta contratação do Santos para o segundo semestre, e a terceira que teve o "dedo de Neymar". O camisa 10 participou das conversas com o meia e também com Arthur, ex-Grêmio, e o atacante Everton Cebolinha, ex-Flamengo. Além deles, Lima, ex-Fluminense, e Rodinei, ex-Flamengo, também foram contratados.

O apoiador estava sem jogar desde fevereiro, quando interrompeu seu contrato com o Vasco. Na ocasião, Coutinho se disse incomodado com a pressão dos torcedores e deixou em aberto sua continuidade no futebol brasileiro e passou sete meses sem clube.

O Santos será o segundo clube brasileiro de Philippe Coutinho e mais uma grande equipe na sua vida. O veterano, que foi revelado pelo Vasco passou pela Inter de Milão, pelo Liverpool, pelo Barcelona e pelo Bayern. O seu grande momento no futebol foi em 2018, quando foi titular da seleção brasileira ao lado de Neymar na Copa do Mundo de 2018.