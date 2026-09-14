José Mourinho, atual técnico do Real MadridJosep Lago / AFP

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Theo Faria
Técnico do Real Madrid, José Mourinho destacou que Vini Jr ainda não atingiu o seu melhor nível nesta temporada. O comandante elogiou o atacante, mas ressaltou que o brasileiro pode render mais, principalmente em relação a gols marcados.
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“A melhor versão é a de goleador. Obviamente dar assistências é importante, trabalhar para a equipe é muito importante. A entrega, a solidariedade, o trabalho coletivo... O trabalho do dia a dia também é muito importante, e ele faz isso muito bem. Mas existe outro Vinícius”, disse o treinador, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (14).

“Existe o Vinícius que eliminou o Benfica na temporada passada (na Liga dos Campeões) e, em jogos equilibrados, principalmente nos de mata-mata, tem uma oportunidade, marca um gol e vamos para casa. Está faltando esse rendimento de altíssimo nível, mas estou contente com ele”, completou.
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Em 2025/26, Vini Jr balançou a rede uma vez e deu três assistências pelo Real Madrid em seis jogos, todos entre os titulares. Sendo assim, José Mourinho espera que o atacante cresça de produção, seja decisivo e, especialmente, saia para comemorar mais vezes.

Agenda

O próximo compromisso do Real Madrid será contra o Elche, nesta terça-feira (15). A partida acontecerá às 16h30 (de Brasília), no Estádio Martínez Valero, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue é o vice-líder da competição, com 12 pontos. Quem ocupa a ponta da tabela é o Barcelona, que tem 15.
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“Gostaria de jogar bem e vencer, nada mais. Espero que em três meses estejamos melhores do que estamos hoje, mas não tenho nada mágico para dizer que em três meses estaremos em um nível incrível. Em cada partida e treinamento o objetivo é sempre melhorar. Quanto mais tempo de trabalho com um treinador, mais possibilidades há de ser mais forte”, comentou José Mourinho.