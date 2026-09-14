José Mourinho, atual técnico do Real Madrid - Josep Lago / AFP

José Mourinho, atual técnico do Real MadridJosep Lago / AFP

Publicado 14/09/2026 10:27

Técnico do Real Madrid, José Mourinho destacou que Vini Jr ainda não atingiu o seu melhor nível nesta temporada. O comandante elogiou o atacante, mas ressaltou que o brasileiro pode render mais, principalmente em relação a gols marcados.

Leia mais: Marcelo Gallardo é anunciado como novo técnico do Equador



“A melhor versão é a de goleador. Obviamente dar assistências é importante, trabalhar para a equipe é muito importante. A entrega, a solidariedade, o trabalho coletivo... O trabalho do dia a dia também é muito importante, e ele faz isso muito bem. Mas existe outro Vinícius”, disse o treinador, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (14).



“Existe o Vinícius que eliminou o Benfica na temporada passada (na Liga dos Campeões) e, em jogos equilibrados, principalmente nos de mata-mata, tem uma oportunidade, marca um gol e vamos para casa. Está faltando esse rendimento de altíssimo nível, mas estou contente com ele”, completou. “A melhor versão é a de goleador. Obviamente dar assistências é importante, trabalhar para a equipe é muito importante. A entrega, a solidariedade, o trabalho coletivo... O trabalho do dia a dia também é muito importante, e ele faz isso muito bem. Mas existe outro Vinícius”, disse o treinador, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (14).“Existe o Vinícius que eliminou o Benfica na temporada passada (na Liga dos Campeões) e, em jogos equilibrados, principalmente nos de mata-mata, tem uma oportunidade, marca um gol e vamos para casa. Está faltando esse rendimento de altíssimo nível, mas estou contente com ele”, completou.

Leia mais: Marcelo de Lima Henrique confirma aposentadoria: 'Só gratidão'



Em 2025/26, Vini Jr balançou a rede uma vez e deu três assistências pelo Real Madrid em seis jogos, todos entre os titulares. Sendo assim, José Mourinho espera que o atacante cresça de produção, seja decisivo e, especialmente, saia para comemorar mais vezes. Em 2025/26, Vini Jr balançou a rede uma vez e deu três assistências pelo Real Madrid em seis jogos, todos entre os titulares. Sendo assim, José Mourinho espera que o atacante cresça de produção, seja decisivo e, especialmente, saia para comemorar mais vezes.

Agenda

O próximo compromisso do Real Madrid será contra o Elche, nesta terça-feira (15). A partida acontecerá às 16h30 (de Brasília), no Estádio Martínez Valero, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue é o vice-líder da competição, com 12 pontos. Quem ocupa a ponta da tabela é o Barcelona, que tem 15.