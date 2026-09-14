Botafogo avalia a contratação de TiteLucas Figueiredo / CBF
Em busca de técnico, Botafogo prioriza Tite
Alvinegro avalia outros nomes, mas tem ex-técnico da Seleção como 'Plano A'; dirigentes irão se reunir com gaúcho nesta segunda (14)
Ziyech explica escolha pelo Botafogo e mira retorno à seleção
Marroquino de 33 anos recusou ofertas mais vantajosas financeiramente e assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2028
Torcedores do Botafogo se dividem em relação a possível vinda de Tite
Ex-treinador da seleção brasileira está livre no mercado desde março, quando foi demitido pelo Cruzeiro após sequência negativa
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Tiquinho Soares celebra reestreia pelo Botafogo: ‘Vamos juntos’
Contratado na última janela de transferências, atacante entrou em campo no segundo tempo no empate com o Red Bull Bragantino
Súmula relata confusão entre Wallace Yan e assessor do Botafogo
Ex-Flamengo recebeu cartão vermelho no primeiro tempo e no caminho para o vestiário ainda provocou torcedores do Glorioso
Botafogo acelera busca por técnico após sequência sem vitórias
Glorioso não vence há seis rodadas no Brasileirão e está apenas quatro pontos acima do Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento
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