Botafogo avalia a contratação de Tite - Lucas Figueiredo / CBF

Botafogo avalia a contratação de TiteLucas Figueiredo / CBF

Publicado 14/09/2026 14:31

O Alvinegro avalia outros nomes, mas tem o gaúcho como o seu "Plano A". Os dirigentes do Botafogo vão encontrar o treinador ainda nesta segunda-feira (14) e tentarão avançar nas negociações.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo não vence desde o dia 26 de julho. No total, a equipe de General Severiano vem de seis tropeços seguidos, sendo três derrotas e três empates na competição.

Atualmente, o Alvinegro ocupa a 14ª colocação com 32 pontos. De acordo com o portal "Infobola", do matemática Tristão Garcia, o risco de rebaixamento é de 8%. A vantagem para a zona de rebaixamento é de apenas quatro pontos.

Tite está sem trabalhar desde que deixou o Cruzeiro em março deste ano. O treinador teve uma passagem decepcionante e precoce pela Raposa, sendo demitido depois de quatro meses. Apesar disso, foi campeão mineiro pela clube celeste.

Antes disso, Tite ficou o ano de 2025 todo sem trabalhar. Ele dirigiu o Flamengo por 11 meses entre outubro de 2023 e setembro do ano seguinte. Campeão do Carioca, o gaúcho foi demitido durante a campanha vitoriosa do Rubro-Negro na Copa do Brasil, dando lugar a Filipe Luís.

O grande momento da carreira de Tite aconteceu nas temporadas de 2011 e 2012, quando comandando o Corinthians, ele conquistou o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Depois, o técnico voltou ao Timão em 2015, sendo campeão nacional novamente. O trabalho no clube paulista fez Tite chegar à seleção brasileira.

O técnico dirigiu a equipe pentacampeã nas Copas de 2018 e 2022. Apesar de um excelente retrospecto nas Eliminatórias, Tite só conseguiu um título: a Copa América de 2019. Nos Mundiais, o ele levou a Seleção para as quartas de finais, em duas oportunidades, sendo eliminado por Bélgica e Croácia.