Ziyech foi apresentado aos torcedores do Botafogo antes do jogo contra o Red Bull BragantinoVítor Silva/Botafogo

B
Bernardo Fonseca
Hakim Ziyech ainda não concedeu entrevista coletiva, mas falou sobre a chegada ao Botafogo em conversa com o portal "Africa Foot". Apresentado à torcida no último sábado (12), o marroquino de 33 anos revelou que recebeu propostas superiores antes de escolher atuar no futebol brasileiro.
Leia mais: Torcedores do Botafogo se dividem em relação a possível vinda de Tite
O novo reforço assinou contrato até o fim de 2028 e explicou que a decisão não teve o dinheiro como principal motivação: "É claro que havia outras opções, algumas das quais poderiam ter sido mais atraentes financeiramente. Mas eu não queria que o dinheiro fosse o único fator determinante".
Leia mais: Em busca de técnico, Botafogo prioriza Tite
Segundo Ziyech, a oportunidade de conhecer outro país, disputar uma liga diferente e reencontrar a alegria de jogar pesou mais na escolha pelo Glorioso.
Leia mais: Tiquinho Soares celebra reestreia pelo Botafogo: ‘Vamos juntos’
"Nessa fase da carreira, eu buscava um novo desafio e, acima de tudo, um lugar onde pudesse reencontrar a alegria de jogar futebol", disse.
Leia mais: Súmula relata confusão entre Wallace Yan e assessor do Botafogo
"No Brasil, o futebol é vivenciado de uma maneira diferente. Aqui, os torcedores têm uma paixão extraordinária pelo esporte, e esse tipo de ambiente me atrai muito", completou.
Leia mais: Botafogo acelera busca por técnico após sequência sem vitórias
O atacante também destacou que a experiência no Brasil pode ajudá-lo a recuperar espaço na seleção marroquina. Ele foi semifinalista da Copa do Mundo de 2022 e afirmou que pretende voltar ao time nacional.
Leia mais: Bellão liga alerta no Botafogo: 'Atenção com responsabilidade'
"Acho que o Botafogo pode me dar a oportunidade de mostrar que ainda sou capaz de jogar em alto nível. Mas o retorno à seleção não depende apenas do clube ou do treinador. Primeiro preciso provar minhas qualidades em campo", ressaltou.
Leia mais: Vitinho admite que Botafogo está devendo: 'Pode fazer melhor'
"No fim, escolhi o lugar onde achei que poderia ser mais feliz e ter o melhor desempenho nesta fase da minha carreira", concluiu.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza