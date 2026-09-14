Ziyech foi apresentado aos torcedores do Botafogo antes do jogo contra o Red Bull Bragantino - Vítor Silva/Botafogo

Ziyech foi apresentado aos torcedores do Botafogo antes do jogo contra o Red Bull BragantinoVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/09/2026 18:35 | Atualizado 14/09/2026 18:39

Apresentado à torcida no último sábado (12), o marroquino de 33 anos revelou que recebeu propostas superiores antes de escolher atuar no futebol brasileiro.

Hakim Ziyech ainda não concedeu entrevista coletiva, mas falou sobre a chegada ao Botafogo em conversa com o portal "Africa Foot"., o marroquino de 33 anos revelou que recebeu propostas superiores antes de escolher atuar no futebol brasileiro.

O novo reforço assinou contrato até o fim de 2028 e explicou que a decisão não teve o dinheiro como principal motivação: "É claro que havia outras opções, algumas das quais poderiam ter sido mais atraentes financeiramente. Mas eu não queria que o dinheiro fosse o único fator determinante".

Segundo Ziyech, a oportunidade de conhecer outro país, disputar uma liga diferente e reencontrar a alegria de jogar pesou mais na escolha pelo Glorioso.

"Nessa fase da carreira, eu buscava um novo desafio e, acima de tudo, um lugar onde pudesse reencontrar a alegria de jogar futebol", disse.

"No Brasil, o futebol é vivenciado de uma maneira diferente. Aqui, os torcedores têm uma paixão extraordinária pelo esporte, e esse tipo de ambiente me atrai muito", completou.

O atacante também destacou que a experiência no Brasil pode ajudá-lo a recuperar espaço na seleção marroquina. Ele foi semifinalista da Copa do Mundo de 2022 e afirmou que pretende voltar ao time nacional.

"Acho que o Botafogo pode me dar a oportunidade de mostrar que ainda sou capaz de jogar em alto nível. Mas o retorno à seleção não depende apenas do clube ou do treinador. Primeiro preciso provar minhas qualidades em campo", ressaltou.

"No fim, escolhi o lugar onde achei que poderia ser mais feliz e ter o melhor desempenho nesta fase da minha carreira", concluiu.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza