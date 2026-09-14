Fluminense venceu o Platense por 2 a 0 no Maracanã - Marina Garcia/Fluminense FC

Fluminense venceu o Platense por 2 a 0 no Maracanã Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 14/09/2026 14:36

vai novamente à Argentina buscar uma classificação em competição continental. Essa será a quinta vez, com a esperança de carimbar a quarta vaga, desta vez na semifinal da Libertadores de 2026, com a vantagem no confronto com o Platense, por ter vencido no Maracanã

O Fluminenseem competição continental., com a esperança de carimbar a quarta vaga, desta vez na semifinal da Libertadores de 2026, com a vantagem no confronto com o Platense, por ter vencido no Maracanã por 2 a 0

A possibilidade de perder por até 1 a 0 na terça-feira (15), às 19h (de Brasília), será importante, até por causa do retrospecto ruim. Numa contradição que só o futebol pode proporcionar, o Tricolor nunca venceu como visitante em solo argentino no mata-mata, seja em Libertadores ou Copa Sul-Americana.



As classificações do Fluminense na Argentina



O resultado mais recente foi na fase anterior, de oitavas de final. O time de Marcão esteve perto de vencer o Independiente Rivadavia, mas sofreu o gol de empate em 1 a 1 nos acréscimos. Só que Fábio brilhou na disputa por pênaltis ao pegar a última cobrança e garantir a vitória por 5 a 4.



Já na Copa Sul-Americana de 2005, um empate sem gols no jogo de volta garantiu a classificação do Fluminense em cima do Banfield. Isso porque, fez 3 a 1 em São Januário, no jogo de ida.



A outra vaga conquistada, entretanto, não foi em mata-mata, mas na fase de grupos da Libertadores de 2011. A heroica vitória por 4 a 2 sobre o Argentinos Juniors, com gol de pênalti de Fred aos 43 minutos do segundo tempo, garantiu a vaga nas oitavas graças a uma combinação de resultados (vencer por dois gols e contar com o empate na outra partida).

O retrospecto nos confrontos de mata-mata



A única vez em que o Fluminense foi à Argentina e não voltou com uma vaga foi nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2006. Depois de empatar no Maracanã em 1 a 1, perdeu por 2 a 0 para o Gimnasia Y Esgrima e deu adeus à competição.



Esse revés foi apenas um de um total de três em solo argentino em mata-mata. Na Libertadores de 2012, a derrota por 1 a 0 para o Boca Juniors, na Bombonera, não foi revertida no Engenhão e o Tricolor foi eliminado com um 1 a 1 nas quartas de final.



Outra derrota decisiva foi para o Lanús, na Sul-Americana de 2025, também por 1 a 0. Afinal, no Maracanã o empate em 1 a 1 sacramentou a eliminação nas quartas de final e , consequentemente, a saída de Renato Gaúcho.



Houve também quatro empates. Além dos dois confrontos já citados contra Independiente Rivadávia e Banfield, o Tricolor ficou no 1 a 1 com o Argentinos Junior, na ida das oitavas da Libertadores de 2023. O duelo foi decisivo para a campanha pelo título, já que Marcelo foi expulso e Samuel Xavier marcou no fim, quando o adversário teve que colocar um jogador no gol.



Outro marcante foi pela semifinal do principal torneio continental, em 2008. O 2 a 2 com o Boca Juniors, que não pôde mandar o jogo na Bombonera, abriu o caminho para a classificação no Maracanã.



Desempenho contra equipe argentinas na Libertadores



Na história, o Fluminense soma 28 jogos, com 11 vitórias, 9 empates e 8 derrotas contra argentinos, com um aproveitamento de 50%.



A vitória sobre o Platense, na semana passada, foi a primeira desde o 2 a 1 na prorrogação sobre o Boca Juniors, na final da Libertadores 2023. Até então, eram quatro jogos, com três empates e uma derrota, todos contra o Independiente Rivadavia.