Stiven Jimenez é o novo reforço do sub-20 do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Stiven Jimenez é o novo reforço do sub-20 do FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 14/09/2026 21:50

Reforço para Fred no time sub-20 do Fluminense . Nesta segunda-feira (14), o clube carioca anunciou a contratação do jovem volante estadunidense Stiven Jimenez, de 19 anos, vindo do FC Cincinnati, clube de seu país natal. O garoto defenderá o Tricolor das Laranjeiras por empréstimo, até dezembro deste ano, e se mostrou bastante satisfeito com o novo desafio.

"Estou muito feliz com a decisão que tomei, assim que soube do interesse do Fluminense. Todo mundo me recebeu com muito amor e me fez sentir confortável. Sempre escutei muitas coisas boas sobre o treinador Fred, que é um ídolo, então sou grato a Deus pela oportunidade. Já quero ajudar o time, estar no campo e construir minha história aqui. Meu objetivo é fazer a torcida feliz e estrear no profissional", declarou a promessa, em sua apresentação ao clube.

Devidamente anunciado, Stiven já foi integrado ao elenco sub-20 do Tricolor, no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. Lá, se juntará a promessas como o atacante Wesley Natã e o meia Naarã Lucas, para reforçar a equipe comandada pelo ídolo do clube, e agora técnico, Fred. No momento, o time disputa o Campeonato Carioca da categoria.

Em 2023, o jogador se tornou o mais jovem a estrear profissionalmente pelo FC Cincinnati, com 15 anos e 362 dias. Além disso, foi o quinto atleta mais jovem a disputar a Major League Soccer (MLS), liga de futebol dos Estados Unidos. Em fevereiro deste ano, Stiven conseguiu marcar seu primeiro gol como profissional.

Depois de curta passagem pelo DC United e de quebrar recordes no FC Cincinnati, Stiven terá sua primeira experiência no futebol estrangeiro. O volante é filho de mãe salvadorenha e pai mexicano, mas nasceu em Riverdale, nos Estados Unidos. Por isso, já defendeu não só as seleções de base do México, como também a estadunidense.