Grêmio oficializou retorno de Renato Gaúcho - Divulgação / Grêmio

Grêmio oficializou retorno de Renato GaúchoDivulgação / Grêmio

Publicado 14/09/2026 15:30

"De volta ao Imortal, Renato Portaluppi é o treinador que mais vezes dirigiu o Clube na história. O ídolo conquistou 10 títulos como o comandante Tricolor, dentre eles: Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana e 5 Campeonatos Gaúchos. Esta será a sua quinta passagem pelo Grêmio", publicou o Grêmio nas redes sociais.

Atualmente, o Grêmio está na 16ª colocação no limite, mas fora da zona de rebaixamento. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, que estão expressos no site "Infobola", o risco de rebaixamento dos gaúchos chega a 40%.

Renato Gaúcho volta a dirigir o Grêmio depois de duas passagens decepcionantes por Fluminense e Vasco. No Tricolor das Laranjeiras, o técnico viveu momentos positivos na campanha no Mundial de Clubes, quando levou sua equipe até a semifinal da competição, como melhor equipe brasileira no torneio.

Porém, em setembro do ano passado, depois da eliminação para o Lanús, na Sul-Americana, Renato Gaúcho pediu demissão e afirmou que estava deixando o Tricolor, irritado com as críticas que vinha recebendo. Neste ano, o técnico declarou que se arrependeu de ter pedido para encerrar sua última passagem pelo Fluminense.

No começo de março, Renato Gaúcho assumiu o comando do Vasco e acabou sendo demitido pouco tempo depois, durante a paralisação para a Copa do Mundo no dia 18 de junho. Com altos e baixos no comando do Cruz-Maltino, o técnico dirigiu a equipe em 22 partidas, com 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Ele deixou o clube carioca na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

No Grêmio, Renato Gaúcho voltará ao clube em que é considerado o maior ídolo da história pro muitos. A última passagem foi encerrada em dezembro de 2024, depois de uma campanha irregular no Brasileiro e um título do Campeonato Estadual.