Vozinha falha pelo Colo-Colo, do Chile - Reprodução/X

Vozinha falha pelo Colo-Colo, do ChileReprodução/X

Publicado 14/09/2026 15:50 | Atualizado 14/09/2026 16:02



Vozinha sofreu neste domingo (13) seu primeiro gol pelo Colo-Colo. O goleiro, destaque de Cabo Verde na última Copa do Mundo , foi vazado aos 12 minutos do primeiro tempo, durante o empate por 1 a 1 com o Deportes Concepción, pelo Campeonato Chileno.

O cabo-verdiano não conseguiu cortar a bola na primeira trave, após uma cobrança de escanteio. Nano Rodríguez aproveitou a falha para cabecear e colocar os mandantes à frente do placar.

Veja o vídeo:

️ El primer gol en contra que recibio Vozinha en Colo-Colo:pic.twitter.com/AsWkxcHNf5 — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 13, 2026

A equipe reagiu na etapa final e chegou à igualdade aos 32 minutos, quando Martínez marcou contra. Apesar do resultado, o Colo-Colo chegou aos 54 pontos em 23 rodadas e manteve a liderança da liga nacional.

Até então, Vozinha havia disputado duas partidas pela equipe. Nas duas ocasiões, os chilenos não sofreram gols.



Indicado ao Troféu Yashin



O início de Vozinha no futebol chileno acontece após uma Copa do Mundo de destaque pela seleção de Cabo Verde. As atuações no torneio renderam ao goleiro uma indicação ao Troféu Yashin , premiação organizada pela France Football e destinada ao melhor jogador da posição na temporada 2025/26.

Aos 40 anos, o arqueiro se tornou o primeiro atleta cabo-verdiano a concorrer ao prêmio. Ele está na disputa com outros nove concorrentes: David Raya, Dibu Martínez, Edouard Mendy, Gregor Kobel, Joan García, Matvey Safonov, Thibaut Courtois, Unai Simón e Yassine Bounou.

O vencedor será revelado no dia 26 de outubro, em cerimônia que acontecerá em Londres, na Inglaterra.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato