Vozinha falha pelo Colo-Colo, do ChileReprodução/X
Veja o vídeo:
️ El primer gol en contra que recibio Vozinha en Colo-Colo:pic.twitter.com/AsWkxcHNf5— Samuel Vargas (@SVargasOK) September 13, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Vozinha falha pelo Colo-Colo, do ChileReprodução/X
️ El primer gol en contra que recibio Vozinha en Colo-Colo:pic.twitter.com/AsWkxcHNf5— Samuel Vargas (@SVargasOK) September 13, 2026
Alex Sandro volta a jogar e reacende briga por posição no Flamengo
Lateral-esquerdo substituiu Ayrton Lucas diante do Corinthians, neste domingo (13), depois de nove partidas fora de combate
Vozinha falha em escanteio e sofre primeiro gol pelo Colo-Colo; veja
Destaque de Cabo Verde na última Copa do Mundo, goleiro não havia sido vazado nas duas primeiras partidas no futebol chileno
Retorno de Renato Gaúcho é anunciado pelo Grêmio
Treinador irá viver sua quinta experiência como técnico do clube gaúcho; comandante teve passagem decepcionante pelo Vasco em 2026
Flamengo assume liderança do returno após nova vitória no Brasileirão
Rubro-Negro emplaca o quarto triunfo consecutivo na competição e mantém a liderança com vantagem mínima sobre o vice-líder Palmeiras
Coutinho revela valor que abriu mão para voltar ao Vasco em 2024
Apresentado pelo Santos, jogador de 34 anos também conta que negou dois convites anteriores de Neymar para voltar a jogar
Polícia identifica autor de ação racista contra artilheiro da Série A
Jogador, de 26 anos, é um dos principais destaques do Athletico-PR na temporada; ele anotou 18 gols na competição em 26 partidas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.