Viveros foi vítima de racismo - Divulgação / Athletico-PR

Viveros foi vítima de racismoDivulgação / Athletico-PR

Publicado 14/09/2026 15:05

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kevin Viveros, de 26 anos, viveu uma situação triste e revoltante nos últimos dias. O colombiano foi vítima de racismo nas redes sociais depois de publicar uma foto ao lado de seus familiares nas redes sociais. Um usuário, que foi identificado pela Polícia, realizou uma manifestação racista contra o atleta do Athletico-PR.

"O torcedor já foi identificado. É um morador de Matinhos, no Paraná. Estamos aguardando o Athletico para saber se o Viveros vai querer denunciar. Fizemos o contato com o clube, que vai falar com o jogador. Independente disso, iremos formalizar a ocorrência e encaminhar ao Ministério Público. Casos como esse não podem ser normalizados", disse o delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), em entrevista ao portal "GE".

Viveros em foto com familiares Reprodução / Instagram

O usuário deixou emojis de macacos nos comentários da postagem de Viveros. O perfil seria um torcedor do Coritiba e a manifestação aconteceu depois do empate por 3 a 3 entre os rivais paranaenses pelo Campeonato Brasileiro na última sexta-feira (11). O caso ganhou repercussão nas redes sociais e provocou manifestações de repúdio de páginas e torcedores tanto de Athletico quanto de Coritiba que atuam na denúncia de crimes de racismo.

Viveros foi peça importante no clássico da última sexta-feira (11). Ele anotou um dos gols do empate por 3 a 3 entre o Athletico-PR e o Coritiba. Ao comemorar, o colombiano fez um pedido de silêncio aos torcedores do Coxa. Naquele momento, o Furacão vencia por dois gols de diferença.

O colombiano é o principal destaque da excelente campanha do Athletico-PR no Campeonato Brasileiro. Ele tem 18 gols e lidera a lista de artilheiros da competição, desbancando Pedro, do Flamengo, que vem em seguida com três bolas nas redes a menos que o colombiano.

Revelado pelo America, de Cali, Viveros chegou ao Athletico-PR no ano passado por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,5 milhões na cotação da época) em junho. Ele defendia o Atlético Nacional. Atualmente, o atacante tem contrato até junho de 2028.