Viveros foi vítima de racismoDivulgação / Athletico-PR
Polícia identifica autor de ação racista contra artilheiro da Série A
Jogador, de 26 anos, é um dos principais destaques do Athletico-PR na temporada; ele anotou 18 gols na competição em 26 partidas
Jardim exalta Bruno Henrique por gol da vitória: 'Seria uma injustiça'
Português rasgou elogios ao camisa 27, autor do tento que garantiu o triunfo do Flamengo sobre o Corinthians neste domingo (13)
Garçom, Freitas comemora estreia no 'místico' Maracanã pelo Flamengo
Argentino deu sua primeira assistência pelo clube em cruzamento para Bruno Henrique, na vitória deste domingo (13), sobre o Corinthians
Bruno Henrique exalta Freitas por assistência: 'Vai dar muitos frutos'
Camisa 27 marcou o gol da vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre o Corinthians, neste domingo (13), com passe do jovem argentino
Flamengo relaxa, sofre susto, mas vence os reservas do Corinthians
Rubro-Negro não aproveita domínio e chances criadas, leva gol em lance isolado e conta com Bruno Henrique para vencer por 2 a 1
Vitinho admite que Botafogo está devendo: 'Pode fazer melhor'
Lateral concorda com frustação dos torcedores com a campanha ruim do Glorioso no Campeonato Brasileiro, mas confia em recuperação
Botafogo não aproveita expulsão de Wallace Yan e tropeça no Bragantino
Dominado até o cartão vermelho do atacante adversário, Glorioso fica no 1 a 1 no Nilton Santos e vê o Z-4 ficar cada vez mais perto
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