Lucas Freitas completou 50 jogos pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Lucas Freitas completou 50 jogos pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 15/09/2026 13:50

O zagueiro Lucas Freitas, de 25 anos, vem construindo uma nova história no Vasco com Pedro Emanuel. O defensor recebeu algumas propostas para deixar o Cruz-Maltino, mas preferiu permanecer e vem ganhando oportunidades desde a chegada do técnico português.

De acordo com informações do portal "GE", na última janela de transferências, Lucas Freitas recebeu ofertas do Rubin Kazan, da Rússia, o OH Leuve, da Bélgica e New York City, dos Estados Unidos. Apesar disso, o defensor preferiu permanecer no Vasco.

Lucas Freitas não é titular do Vasco, mas vem recebendo oportunidades com Pedro Emanuel e tem se saído muito bem, principalmente nos jogos da Sul-Americana. Com isso, o zagueiro passou a ser avaliado mais positivamente pelos torcedores.

O jogador, de 25 anos, completou 50 jogos pelo Vasco na última semana contra o Santa Fe, na Colômbia. O zagueiro foi considerado um dos melhores em campo no importante empate em Bogotá. Ele também foi bem substituindo Robert Renan no Brasileiro, anotando um gol na vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 1, em São Januário.

Natural do Rio de Janeiro, Lucas Freitas tem carinho pelo Vasco e também é considerado um jogador bastante querido pelo elenco. A compreensão é que o defensor pode evoluir bastante até porque é considerado novo para a posição de zagueiro, que costuma gerar um amadurecimento mais tardio.

No total pelo Vasco, Lucas Freitas entrou em campo em 50 partidas, anotou dois gols e deu uma assistência. O jogador, que chegou ao Cruz-Maltino no ano passado, tem contrato até dezembro de 2027 com o clube de São Januário.

Com passagens pela base do Flamengo, do Real Valladolid, Lucas se profissionalizou pelo clube espanhol em 2020. Depois, o zagueiro passou pelo Palmeiras. Em 2023, ele teve uma experiência no futebol português, posteriormente defendeu Chapecoense até que chegou ao Juventude, último clube antes de acertar com o Vasco na temporada passada.