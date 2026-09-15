Lucas Freitas completou 50 jogos pelo VascoMatheus Lima / Vasco
Vivendo nova fase no Vasco, Lucas Freitas rejeitou ofertas da Europa
Zagueiro, de 25 anos, tem evoluído sob o comando de Pedro Emanuel; defensor preferiu seguir no Cruz-Maltino mesmo com pouco espaço
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