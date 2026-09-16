Vasco alcança as semifinais da Sul-Americana e da Copa do Brasil em 2026 - Mauro Pimentel / AFP

Vasco alcança as semifinais da Sul-Americana e da Copa do Brasil em 2026Mauro Pimentel / AFP

Publicado 16/09/2026 13:18

Vasco voltou a alcançar uma marca que já havia repetido em dois momentos históricos. Com a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, confirmada nesta última terça-feira (15), na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe, o Cruz-Maltino passou a disputar novamente as semifinais da Copa do Brasil e de um torneio continental na mesma temporada.

A primeira vez aconteceu em 1998, durante o centenário do clube. Na ocasião, a equipe avançou à penúltima fase da Libertadores após eliminar o Grêmio nas quartas de final e, no torneio nacional, passou pelo São Paulo em um confronto de nove gols, com empate de 1 a 1 no primeiro jogo e triunfo por 4 a 3 na partida de volta.

O desfecho daquela campanha foi especial para os vascaínos. O time conquistou a Libertadores pela primeira vez em sua história, após superar o River Plate na semifinal e o Barcelona de Guayaquil na decisão. Já na Copa do Brasil, porém, ficou pelo caminho ao ser eliminado pelo Cruzeiro.

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Treze anos depois, o roteiro voltou a se repetir. Em 2011, o Vasco chegou novamente à reta decisiva do torneio nacional e da Sul-Americana, mantendo-se vivo nas duas competições enquanto também brigava pelo título do Brasileirão. Na Copa do Brasil, eliminou o Avaí e depois conquistou a taça diante do Coritiba. Treze anos depois, o roteiro voltou a se repetir. Em 2011, o Vasco chegou novamente à reta decisiva do torneio nacional e da Sul-Americana, mantendo-se vivo nas duas competições enquanto também brigava pelo título do Brasileirão. Na Copa do Brasil, eliminou o Avaí e depois conquistou a taça diante do Coritiba.

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Na Sul-Americana, porém, o caminho terminou antes da grande final. O Cruz-Maltino empatou por 1 a 1 com a Universidad de Chile em São Januário e depois perdeu por 2 a 0 em Santiago, encerrando sua participação no torneio. Na Sul-Americana, porém, o caminho terminou antes da grande final. O Cruz-Maltino empatou por 1 a 1 com a Universidad de Chile em São Januário e depois perdeu por 2 a 0 em Santiago, encerrando sua participação no torneio.

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Agora, em 2026, a história ganha um novo capítulo. Após eliminar o Vitória, os cariocas terão o Palmeiras pela frente na Copa do Brasil, enquanto o Boca Juniors será o próximo rival pela competição continental.

Agora, em 2026, a história ganha um novo capítulo. Após eliminar o Vitória, os cariocas terão o Palmeiras pela frente na Copa do Brasil, enquanto o Boca Juniors será o próximo rival pela competição continental.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato