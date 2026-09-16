Eri Johnson ao lado de Pedro Emanuel, treinador do VascoReprodução/Instagram @eri

J
João André Pombo
O treinador português Pedro Emanuel foi visto praticando futêvolei, na manhã desta quarta-feira (16), junto do ator Eri Johnson, que publicou o momento por meio das redes sociais. Após a vitória do Vasco sobre o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0, nesta última terça-feira (15), em São Januário, o técnico aproveitou a folga para se divertir nas areias da praia da Barra da Tijuca.
LEIA MAIS: Entenda a queda de Nuno Moreira, de peça-chave a 'esquecido' no Vasco
O elenco do Vasco recebeu folga após vencer o Santa Fe por 2 a 0 e conquistar uma vaga para as semifinais da Copa Sul-Americana, nesta última terça-feira (15). Em meio a luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Cruz-Maltino chegou nas semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana, e mantém o sonho de conquistar um título relevante após 15 anos.
 
O ator Eri Johnson já é conhecido por ser um torcedor fanático do Vasco. Nas imagens publicadas pelo próprio, ele relata como foi a experiência de formar dupla com o comandante vascaíno, que também brincou com a situação.
"Alô nação vascaína, alô nação vascaína! Primeira partida nossa junto, o que aconteceu?", perguntou para Pedro Emanuel que prontamente respondeu: "Vitória!".
O ilustre torcedor do Vasco ainda relata em tom de brincadeira que o português ficava passando instruções como se ele fosse jogador, causando diversas gargalhadas.
LEIA MAIS: Andrés Gómez supera dores para ajudar o Vasco: 'Peça fundamental'
Apesar do momento divertido para Eri Johnson, alguns torcedores do Vasco reclamaram nos comentários da postagem pelo fato do ator ter utilizado o termo "nação" para se referir a torcida do Vasco, pois normalmente ele é associado a torcida do rival, o Flamengo.
O perfil do próprio CT também postou um vídeo dele durante o treino. Ao final do compilado de lances, ele manda um recado: "E aí galera, sempre um prazer estar aqui, no grande CT, passar um bom bocado e divertir-me nesse jogo fantástico, um abraço", disse o técnico.

Pedro Emanuel pelo Vasco

O treinador português chegou ao Vasco em julho deste ano, após a parada para a Copa do Mundo. Desde então foram 18 partidas, oito vitórias, seis empates e quatro derrotas, além de comandar sua equipe às semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.
Apesar do futebol bem apresentado e do bom desempenho em copas, o Vasco segue na luta contra o rebaixamento no Brasileirão e ocupa a 17ª posição da tabela, com 28 pontos em 26 jogos.
LEIA MAIS: Vasco repete feito de 1998 e 2011 e chega a duas semifinais em 2026
Após a classificação às semifinais da Sul-Americana, o Vasco de Pedro Emanuel retorna aos gramados no próximo sábado (19), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Coritiba, fora de casa, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza