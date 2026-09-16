Eri Johnson ao lado de Pedro Emanuel, treinador do Vasco - Reprodução/Instagram @eri

Eri Johnson ao lado de Pedro Emanuel, treinador do VascoReprodução/Instagram @eri

Publicado 16/09/2026 19:07

Pedro Emanuel foi visto praticando futêvolei, na manhã desta quarta-feira (16), junto do ator Eri Johnson, que publicou o momento por meio das redes sociais. Após a vitória do Vasco sobre o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0, nesta última terça-feira (15), em São Januário, o técnico aproveitou a folga para se divertir nas areias da praia da Barra da Tijuca. O treinador portuguêsfoi visto praticando futêvolei, na manhã desta quarta-feira (16), junto do ator Eri Johnson, que publicou o momento por meio das redes sociais. Após a vitória do Vasco sobre o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0, nesta última terça-feira (15), em São Januário, o técnico aproveitou a folga para se divertir nas areias da praia da Barra da Tijuca.

O elenco do Vasco recebeu folga após vencer o Santa Fe por 2 a 0 e conquistar uma vaga para as semifinais da Copa Sul-Americana, nesta última terça-feira (15). Em meio a luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Cruz-Maltino chegou nas semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana, e mantém o sonho de conquistar um título relevante após 15 anos.

O ator Eri Johnson já é conhecido por ser um torcedor fanático do Vasco. Nas imagens publicadas pelo próprio, ele relata como foi a experiência de formar dupla com o comandante vascaíno, que também brincou com a situação.

"Alô nação vascaína, alô nação vascaína! Primeira partida nossa junto, o que aconteceu?", perguntou para Pedro Emanuel que prontamente respondeu: "Vitória!".

O ilustre torcedor do Vasco ainda relata em tom de brincadeira que o português ficava passando instruções como se ele fosse jogador, causando diversas gargalhadas.

Apesar do momento divertido para Eri Johnson, alguns torcedores do Vasco reclamaram nos comentários da postagem pelo fato do ator ter utilizado o termo "nação" para se referir a torcida do Vasco, pois normalmente ele é associado a torcida do rival, o Flamengo.

O perfil do próprio CT também postou um vídeo dele durante o treino. Ao final do compilado de lances, ele manda um recado: "E aí galera, sempre um prazer estar aqui, no grande CT, passar um bom bocado e divertir-me nesse jogo fantástico, um abraço", disse o técnico.

Pedro Emanuel pelo Vasco

O treinador português chegou ao Vasco em julho deste ano, após a parada para a Copa do Mundo. Desde então foram 18 partidas, oito vitórias, seis empates e quatro derrotas, além de comandar sua equipe às semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Apesar do futebol bem apresentado e do bom desempenho em copas, o Vasco segue na luta contra o rebaixamento no Brasileirão e ocupa a 17ª posição da tabela, com 28 pontos em 26 jogos.



Após a classificação às semifinais da Sul-Americana, o Vasco de Pedro Emanuel retorna aos gramados no próximo sábado (19), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Coritiba, fora de casa, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza