Eri Johnson ao lado de Pedro Emanuel, treinador do VascoReprodução/Instagram @eri
Vídeo! Ator Eri Johnson joga futevôlei com técnico do Vasco
Após classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana, Pedro Emanuel foi visto jogando futevôlei na Barra da Tijuca
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