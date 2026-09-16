O Vasco lamentou a morte do ex-zagueiro Henrique, que também teve curta passagem pelo Fluminense, além de Atlético-MG. O ex-jogador tinha 49 anos e ficou marcado no Cruz-Maltino pelas conquistas da Libertadores de 1998, Mercosul e Campeonato Brasileiro de 2000, Cariocas de 1998 e 2003, e Rio-São Paulo de 1999.
"É com o mais profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do ex-zagueiro e Cria da Colina Henrique, aos 49 anos. Desejamos força aos familiares e amigos. Descanse em paz, Henrique", postou o Vasco nas redes sociais.
Revelado pelas categorias de base do Vasco - antes jogou pelo Bonsucesso no juvenil -, Leonardo Henrique Peixoto dos Santos estreou pelos profissionais em 1998. Foram duas passagens pelo clube.
A primeira foi até 2001, onde fez parte do elenco vitorioso e estrelado, quando jogou com Romário, Edmundo, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Pedrinho, Felipe, Mauro Galvão, entre outros. Entretanto, não teve tantas oportunidades.
Henrique acabou emprestado ao PFC Litex Lovech, da Bulgária, em 2001, e voltou ao Vasco em 2003 e 2004. Em sua segunda passagem, já pegou um clube mais fragilizado financeiramente, e teve papel decisivo na fuga do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2004.
O zagueiro entrou em campo apenas sete vezes, sendo duas como titular, com apenas 404 minutos em campo, segundo dados do site 'Estatísticas Fluminense'. Depois, passou por Itumbiara, Vila Nova, Goiás, Náutico e América-RJ.
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