Henrique foi zagueiro do Vasco na segunda metade dos anos 90 e início de 2000 - Divulgação / Vasco

Henrique foi zagueiro do Vasco na segunda metade dos anos 90 e início de 2000Divulgação / Vasco

Publicado 16/09/2026 11:28 | Atualizado 16/09/2026 11:33

conquistas da Libertadores de 1998, Mercosul e Campeonato Brasileiro de 2000, Cariocas de 1998 e 2003, e Rio-São Paulo de 1999. Vasco lamentou a morte do ex-zagueiro Henrique, que também teve curta passagem pelo Fluminense, além de Atlético-MG. O ex-jogador tinha 49 anos e ficou marcado no Cruz-Maltino pelas, Cariocas de 1998 e 2003, e Rio-São Paulo de 1999.

"É com o mais profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do ex-zagueiro e Cria da Colina Henrique, aos 49 anos. Desejamos força aos familiares e amigos. Descanse em paz, Henrique", postou o Vasco nas redes sociais.



A causa da morte de Henrique não foi divulgada.



É com o mais profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do ex-zagueiro e #CriaDaColina Henrique, aos 49 anos.



Leonardo Henrique Peixoto dos Santos subiu ao profissional do Gigante da Colina em 1998 e integrou o elenco até 2004, participando dos títulos da Libertadores… pic.twitter.com/KMl0pJxJd4 — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 16, 2026

A carreira de Henrique pelo Vasco



Revelado pelas categorias de base do Vasco - antes jogou pelo Bonsucesso no juvenil -, Leonardo Henrique Peixoto dos Santos estreou pelos profissionais em 1998. Foram duas passagens pelo clube.



A primeira foi até 2001, onde fez parte do elenco vitorioso e estrelado, quando jogou com Romário, Edmundo, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Pedrinho, Felipe, Mauro Galvão, entre outros. Entretanto, não teve tantas oportunidades.



Henrique acabou emprestado ao PFC Litex Lovech, da Bulgária, em 2001, e voltou ao Vasco em 2003 e 2004. Em sua segunda passagem, já pegou um clube mais fragilizado financeiramente, e teve papel decisivo na fuga do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2004.



O então zagueiro marcou o gol da vitória sobre o líder Athletico-PR, na penúltima rodada. O 1 a 0, em São Januário, garantiu o Cruz-Maltino na primeira divisão.



Passagem apagada pelo Fluminense



Depois que deixou o Vasco em definitivo, Henrique defendeu o Atlético-MG em 2005 e a Portuguesa do Rio, na primeira metade de 2006. Ele foi contratado pelo Fluminense no segundo semestre do mesmo ano.



O zagueiro entrou em campo apenas sete vezes, sendo duas como titular, com apenas 404 minutos em campo, segundo dados do site 'Estatísticas Fluminense'. Depois, passou por Itumbiara, Vila Nova, Goiás, Náutico e América-RJ.