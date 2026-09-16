Xaxá integrou o elenco do Vasco que foi vice-campeão brasileiro em 1979 - Reprodução

Xaxá integrou o elenco do Vasco que foi vice-campeão brasileiro em 1979Reprodução

Publicado 16/09/2026 15:45



O ex-meia Xaxá, que defendeu o Vasco no fim da década de 1970, morreu nesta quarta-feira (16), aos 74 anos. Maximiliano Rodrigues Lopes morava em Guarujá, no litoral de São Paulo, e a causa da morte não foi divulgada.

Xaxá fez parte do elenco vascaíno que terminou como vice-campeão brasileiro em 1979. Naquele ano, o time chegou à decisão do campeonato, mas acabou derrotado pelo Internacional na final.

No primeiro jogo, disputado no Maracanã, o Colorado ganhou por 2 a 0, com dois gols de Chico Spina. Já na volta, no Beira-Rio, o time gaúcho triunfou por 2 a 1, com gols de Jair e Falcão, enquanto Wilsinho descontou para os cariocas.

A passagem por São Januário aconteceu após uma trajetória de destaque pela Portuguesa-SP. Na Lusa, o ex-jogador atuou entre 1970 e 1976 e conquistou o Campeonato Paulista de 1973, em uma decisão diante do Santos marcada por polêmica na disputa de pênaltis. O título acabou sendo dividido.

Antes de chegar ao Cruz-Maltino, Xaxá também teve passagens por Corinthians e São Paulo. Em 1977, defendeu o Juventus-SP e o Londrina, integrando a equipe paranaense que alcançou as semifinais do Brasileirão.

Pelo Tubarão, marcou dois gols em partidas decisivas diante de Goiânia e Vila Nova, durante a campanha que levou o clube à fase final. O Londrina eliminou Flamengo, Corinthians, Santos e Vasco antes de ser parado pelo Atlético-MG.

Depois de deixar o Rio de Janeiro, Xaxá ainda atuou por Uberlândia, de Minas Gerais, e União Rondonópolis, do Mato Grosso. Ele encerrou a carreira em 1980.

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Longe dos gramados, seguiu ligado ao futebol. Trabalhou como comentarista esportivo e exerceu funções nas categorias de base da Portuguesa Santista e da Portuguesa-SP.

Longe dos gramados, seguiu ligado ao futebol. Trabalhou como comentarista esportivo e exerceu funções nas categorias de base da Portuguesa Santista e da Portuguesa-SP.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato