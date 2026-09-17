Vasco deseja utilizar o Maracanã - CBF / Divulgação

Vasco deseja utilizar o MaracanãCBF / Divulgação

Publicado 17/09/2026 14:20

Classificado para a semifinal da Sul-Americana, o Vasco não poderá utilizar o estádio de São Januário, que tem capacidade menor que 30 mil expectadores, no duelo contra o Boca Juniors. De acordo com a "ESPN", o Cruz-Maltino deverá receber o apoio da Conmebol para poder mandar a partida no Maracanã

A entidade sul-americana deseja que o jogo aconteça no estádio e pode entrar com um lobby junto ao Consórcio Fla-Flu, que administra o complexo esportivo. O Vasco já travou batalhas judiciais para tentar utilizar o Maracanã neste ano.

Além da semifinal da Sul-Americana, o Vasco também se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino irá encarar o Palmeiras na luta por uma vaga para a decisão da competição.

O clube de São Januário conseguiu no ano passado um contrato costurado que permite mandar os jogos no Maracanã. Porém, para exercer esse desejo, o Vasco precisa da autorização do Consórcio, que é administrado por Flamengo e Fluminense.

Recentemente, o Cruz-Maltino tentou mandar a partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória, no Maracanã. Porém, o Vasco não conseguiu a liberação, tentou obter uma vitória na Justiça, mas acabou tendo que atuar em São Januário.

Conflito antigo

Na semana passada, o Vasco entrou com uma petição na Justiça do Rio, em um processo movido desde 2023 contra o Flamengo e no qual o Fluminense entrou como interessado. Nessa ação, o Cruz-Maltino rebateu uma acusação do Rubro-Negro, de que um jogo do clube de São Januário contra o Palmeiras naquele ano tinha deixado o gramado "repleto de buracos".

O Vasco apontou que no mesmo ano, em abril, Flamengo e Fluminense realizaram nove partidas no Maracanã. O clube de São Januário desqualificou um relatório apresentado pelo Rubro-Negro de uma empresa especializada e ainda trouxe decisões judiciais anteriores que também desconsideraram o documento.