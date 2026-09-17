Thiago Mendes é o capitão e um dos destaques do Vasco nesta temporada - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes é o capitão e um dos destaques do Vasco nesta temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 17/09/2026 21:30

Entre as decisões na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e a briga contra o rebaixamento no Brasileirão, Thiago Mendes é uma das principais referências do time do Vasco . Capitão, artilheiro da equipe na temporada com sete gols e porta-voz nos momentos de tensão. Porém, a "lua de mel" do jogador de 34 anos com o Cruz-Maltino é recente. Vindo do Al-Rayyan, do Catar, em julho de 2025, o volante sofreu para se adaptar, de acordo com relato de sua mulher.

"Só quem é da família sabe o quanto ele sofreu no começo. A adaptação, as críticas, as pessoas falando do peso… tudo isso mexeu muito com ele. Ele montou plano alimentar, contratou preparador físico por fora, treinava no CT e ainda treinava em casa. Mesmo assim, no início, o resultado demorou a aparecer", escreveu Kelly Mendes, nos comentários de um vídeo do jornalista Bernardo Central no Instagram.

No primeiro semestre como jogador do Vasco, Thiago Mendes teve dificuldades para recuperar o bom futebol e muitas vezes foi reserva no time que chegou à final da Copa do Brasil, sob comando de Fernando Diniz. Em boa parte dos duelos, o volante perdeu a vaga para Hugo Moura, Matheus Carvalho e outros nomes.

Contudo, 2026 reservou ao jogador uma verdadeira volta por cima. Com Renato Gaúcho à frente do Cruz-Maltino, ele foi nomeado capitão, se tornou titular absoluto e viveu fase artilheira, marcando em duelos decisivos do Brasileirão e da Sul-Americana. Hoje, treinado por Pedro Emanuel, Thiago Mendes consolidou "um amor pelo Vasco que é difícil explicar".

"Foram meses muito difíceis, mas Deus, com a Sua misericórdia, foi mudando tudo. E junto com isso nasceu um amor pelo Vasco que é difícil explicar. Esses dias ele me disse que não se vê, no Brasil, jogando em outro clube e que se sente vivo, como se estivesse no início da carreira outra vez. Ele se dedica e sofre de verdade pelo Vasco", arrematou a mulher do atleta.