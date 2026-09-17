Andrés Gómez foi convocado pela Colômbia - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez foi convocado pela ColômbiaMatheus Lima / Vasco

Publicado 17/09/2026 20:35 | Atualizado 17/09/2026 20:43

Um dos destaques do Vasco na temporada, Andrés Gómez foi convocado pela Colômbia para o primeiro compromisso do ciclo da Copa do Mundo de 2030. O técnico Néstor Lorenzo convocou o atacante para os amistosos contra Marrocos, Paraguai e Peru, entre os dias 26 de setembro e 6 de outubro, nos Estados Unidos.

A Colômbia enfrenta Marrocos no dia 26 de setembro, além de Paraguai e Peru nos dias 2 e 6 de outubro. Todos os jogos acontecerão nos Estados Unidos. Com isso, Andrés Gómez pode desfalcar o Vasco no clássico contra o Botafogo, pelo Brasileirão, em 7 de outubro, por causa do curto intervalo entre o último amistoso e a retomada da competição nacional.

Momento de Andrés Gómez no Vasco

Contratado em agosto de 2025, Andrés Gómez se tornou peça essencial no Vasco, sendo importante na campanha no vice-campeonato da Copa do Brasil e no Brasileirão do mesmo ano. Ao todo, foram 21 jogos, um gol e sete assistências pelo Cruz-Maltino. Suas boas atuações fizeram com que o Gigante da Colina o comprasse de maneira definitiva no começo deste ano.

Em 2026, Andrés Gómez virou um dos principais nomes da equipe e titular absoluto. Com isso, entrou no radar da seleção colombiana, que o convocou para disputar a Copa do Mundo, atuando em uma partida na competição. Nesta temporada, participou de 44 jogos pelo Vasco, sendo 38 como titular, e anotou sete gols e quatro assistências.

Qual o próximo compromisso do Vasco?

O Vasco retorna a campo no próximo sábado (19) contra o Coritiba, em compromisso válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 20h30 (de Brasília), em São Januário. No momento, a equipe ocupa a 17ª colocação, com 28 pontos. O Coxa é o oitavo, com 38.

Confira a convocação da Colômbia