Em noite para lá de inspirada, o Vasco deu um show e goleou o Coritiba por 5 a 0, neste sábado (19), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino não diminuiu a intensidade em nenhum momento, dominou o confronto do começo ao fim e conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Os gols foram de Colidio, Bruno Duarte, Lescano, Andrés Gómez e Ramon Rique.
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Com o resultado, o Gigante da Colina chegou a 31 pontos e subiu para a 16ª posição. Agora, o Vasco só voltará a campo depois da Data Fifa, no início de outubro. O próximo compromisso será contra o Botafogo, dia 7, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo
Os primeiros minutos foram de pressão do Vasco, que manteve a posse de bola e tentou assustar logo cedo. Depois de uma boa troca de passes, Colidio chutou para Pedro Morisco espalmar. Na sequência, Andrés Gómez bateu e o goleiro pegou mais uma.
O Coritiba levou perigo em cobrança de escanteio, com Josué. O Cruz-Maltino, porém, seguiu com as rédeas do confronto. Aos 24 minutos, Paulo Henrique cruzou, Lescano escorou e Colidio finalizou em cima da marcação. No rebote, não perdoou e abriu o placar.
A resposta do Coxa veio em cabeçada de Tiago Cóser, defendida por Léo Jardim. Já no fim, Colidio arriscou de longe e Pedro Morisco voou para impedir o segundo. No entanto, no lance seguinte, Andrés Gómez mandou para a área e Bruno Duarte completou para a rede.
Na volta do intervalo, Andrés Gómez teve um gol anulado por impedimento. Pouco depois, Lescano foi derrubado por Nicolas Fonseca dentro da área e o árbitro Braulio da Silva Machado assinalou pênalti, sem hesitar. Na cobrança, o argentino mostrou tranquilidade e fez o terceiro.
Aos 17, Andrés Gómez recebeu pela direita, limpou a marcação e chutou bonito, de canhota, para ampliar a vantagem. O Vasco seguiu em cima, e Sosa, Colidio e Cuiabano assustaram. Pedro Emanuel acionou Marino e Ramon Rique para as vagas de Andrés Gómez e Lescano, respectivamente.
Logo em seguida, para consagrar o técnico português, Marino foi no fundo e cruzou para Ramon Rique fazer o quinto, diante de um Coritiba que nem sequer ameaçou reagir. Jair, Rojas e David substituíram Thiago Mendes, Sosa e Colidio. Robert Renan, de bicicleta, carimbou o travessão. Já Paulo Henrique colocou Pedro Morisco para trabalhar. Antes do apito final, Bruno Duarte ainda acertou a trave.
Vasco 5x0 Coritiba
Data e hora: 19/09/2026, às 20h30 (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
Gols: Colidio, aos 24 min/1ºT (1-0); Bruno Duarte, aos 44 min/2ºT (2-0); Lescano, aos 11 min/2ºT (3-0); Andrés Gómez, aos 17 min/2ºT (4-0); Ramon Rique, aos 28 min/2ºT (5-0). Cartões amarelos: Andrés Gómez (VAS); Paulo Roberto e Nicolas Fonseca (COR). Cartões vermelhos: -
VASCO (Técnico: Pedro Emanuel) Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa (Rojas), Thiago Mendes (Jair) e Lescano (Ramon Rique); Andrés Gómez (Marino), Colidio (David) e Bruno Duarte.
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Morisco; Vitor Tissi (Bustos), Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos (Nicolas Fonseca), Sebastián Gómez e Josué; Lavega (Vini Paulista), Fabinho (Paulo Roberto) e Pedro Rocha (Rodrigo Gelado).
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