Ancelotti durante a preparação da seleção brasileira para os amistosos contra Austrália e Índia - Rafael Ribeiro/CBF

Ancelotti durante a preparação da seleção brasileira para os amistosos contra Austrália e ÍndiaRafael Ribeiro/CBF

Publicado 24/09/2026 22:15 | Atualizado 24/09/2026 22:19

seleção brasileira terá novidades para os amistosos contra a Austrália e Índia. Um dos destaques do Barcelona nas últimas temporadas, o atacante Raphinha é o novo dono da camisa 10. O jogador assume o número, que foi utilizado por último por Neymar durante a Copa do Mundo de 2026. Já Endrick, por sua vez, herda a camisa 9, que foi usada por Matheus Cunha no último Mundial.

A CBF divulgou nesta quinta-feira (24) a numeração completa dos jogadores para os dois amistosos contra a Austrália, nesta sexta (25), às 7h (de Brasília), em Townsville, e depois na terça (29), em Brisbane, e diante da Índia, em 3 de outubro, em Calcutá. As principais novidades foram os novos donos das camisas 10 e 9, número eternizados por craques como Pelé, Ronaldo e cia.

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, vai ser o novo número 1. Pedro, do Flamengo, será o 19, enquanto Samuel Lino vai vestir a 22. O volante Martinelli, do Fluminense, será o 20. Já Danilo, do Botafogo, vai usar a 5, utilizada por Casemiro na última Copa do Mundo. Por fim, nomes conhecidos dos vascaínos como Douglas Luiz, Andrey Santos e Rayan vão usar 18, 21 e 26, respectivamente.

Veja a numeração do Brasil:

1 - Hugo Souza

2 - Vanderson

3 - Gabriel Magalhães

4 - Marquinhos

5 - Danilo

6 - Douglas Santos

7 - Vini Jr

8 - Bruno Guimarães

9 - Endrick

10 - Raphinha

11 - Estêvão

12 - Otávio

13 - Matheuzinho

14 - Vitor Reis

15 - Arthur Dias

16 - Mauro Junior

17 - Breno Bidon

18 - Douglas Luiz

19 - Pedro

20 - Martinelli

21 - Andrey Santos

22 - Samuel Lino

23 - Pedro Morisco

24 - Jair

25 - Gabriel Bontempo

26 - Rayan