A seleção brasileira terá novidades para os amistosos contra a Austrália e Índia. Um dos destaques do Barcelona nas últimas temporadas, o atacante Raphinha é o novo dono da camisa 10. O jogador assume o número, que foi utilizado por último por Neymar durante a Copa do Mundo de 2026. Já Endrick, por sua vez, herda a camisa 9, que foi usada por Matheus Cunha no último Mundial.
A CBF divulgou nesta quinta-feira (24) a numeração completa dos jogadores para os dois amistosos contra a Austrália, nesta sexta (25), às 7h (de Brasília), em Townsville, e depois na terça (29), em Brisbane, e diante da Índia, em 3 de outubro, em Calcutá. As principais novidades foram os novos donos das camisas 10 e 9, número eternizados por craques como Pelé, Ronaldo e cia.
O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, vai ser o novo número 1. Pedro, do Flamengo, será o 19, enquanto Samuel Lino vai vestir a 22. O volante Martinelli, do Fluminense, será o 20. Já Danilo, do Botafogo, vai usar a 5, utilizada por Casemiro na última Copa do Mundo. Por fim, nomes conhecidos dos vascaínos como Douglas Luiz, Andrey Santos e Rayan vão usar 18, 21 e 26, respectivamente.
Veja a numeração do Brasil:
1 - Hugo Souza 2 - Vanderson 3 - Gabriel Magalhães 4 - Marquinhos 5 - Danilo 6 - Douglas Santos 7 - Vini Jr 8 - Bruno Guimarães 9 - Endrick 10 - Raphinha 11 - Estêvão 12 - Otávio 13 - Matheuzinho 14 - Vitor Reis 15 - Arthur Dias 16 - Mauro Junior 17 - Breno Bidon 18 - Douglas Luiz 19 - Pedro 20 - Martinelli 21 - Andrey Santos 22 - Samuel Lino 23 - Pedro Morisco 24 - Jair 25 - Gabriel Bontempo 26 - Rayan
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