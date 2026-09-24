Ancelotti durante a preparação da seleção brasileira para os amistosos contra Austrália e ÍndiaRafael Ribeiro/CBF

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Rodrigo Souza
A seleção brasileira terá novidades para os amistosos contra a Austrália e Índia. Um dos destaques do Barcelona nas últimas temporadas, o atacante Raphinha é o novo dono da camisa 10. O jogador assume o número, que foi utilizado por último por Neymar durante a Copa do Mundo de 2026. Já Endrick, por sua vez, herda a camisa 9, que foi usada por Matheus Cunha no último Mundial.
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A CBF divulgou nesta quinta-feira (24) a numeração completa dos jogadores para os dois amistosos contra a Austrália, nesta sexta (25), às 7h (de Brasília), em Townsville, e depois na terça (29), em Brisbane, e diante da Índia, em 3 de outubro, em Calcutá. As principais novidades foram os novos donos das camisas 10 e 9, número eternizados por craques como Pelé, Ronaldo e cia.
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O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, vai ser o novo número 1. Pedro, do Flamengo, será o 19, enquanto Samuel Lino vai vestir a 22. O volante Martinelli, do Fluminense, será o 20. Já Danilo, do Botafogo, vai usar a 5, utilizada por Casemiro na última Copa do Mundo. Por fim, nomes conhecidos dos vascaínos como Douglas Luiz, Andrey Santos e Rayan vão usar 18, 21 e 26, respectivamente.

Veja a numeração do Brasil:

1 - Hugo Souza
2 - Vanderson
3 - Gabriel Magalhães
4 - Marquinhos
5 - Danilo
6 - Douglas Santos
7 - Vini Jr
8 - Bruno Guimarães
9 - Endrick
10 - Raphinha
11 - Estêvão
12 - Otávio
13 - Matheuzinho
14 - Vitor Reis
15 - Arthur Dias
16 - Mauro Junior
17 - Breno Bidon
18 - Douglas Luiz
19 - Pedro
20 - Martinelli
21 - Andrey Santos
22 - Samuel Lino
23 - Pedro Morisco
24 - Jair
25 - Gabriel Bontempo
26 - Rayan