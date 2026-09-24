Kyle Hamilton vive expectativa por primeiro jogo no Brasil - Patrick Smith / AFP

Kyle Hamilton vive expectativa por primeiro jogo no BrasilPatrick Smith / AFP

Publicado 24/09/2026 19:35 | Atualizado 24/09/2026 20:38

Baltimore Ravens vai disputar o terceiro jogo internacional da sua história. Após jogar duas vezes em Londres em 2017 e 2023, a franquia chega ao Rio de Janeiro para enfrentar o Dallas Cowboys, no próximo domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular da NFL. O defensor Kyle Hamilton admitiu a expectativa para conhecer a cidade.

"Vamos ficar lá por apenas uns dois dias. Obviamente temos treinos e, depois, precisamos nos preparar para o jogo. Então, é uma estadia rápida. Tenho certeza de que veremos o suficiente da beleza (do Brasil). Acho que nosso hotel fica em um lugar bem legal, com uma vista bacana. Fica perto da praia. Provavelmente não vamos entrar na água, mas é perto o suficiente", disse.

Kyle Hamilton fez parte do time que venceu o Tennessee Titans por 24 a 16, em Londres. Na ocasião, o jogador registrou apenas um tackle, que é uma ação defensiva de derrubar o adversário que está com a posse de bola no chão para parar a jogada. Hamilton projetou o confronto com o Dallas Cowboys e destacou que é necessário se adaptar rápido para conquistar a vitória.

"Acho que, depois do jogo, o que se comenta é quem lidou melhor com a viagem. Acredito que isso está diretamente ligado a quem age de forma mais profissional. É um aspecto em que acho que podemos nos destacar. Obviamente, ambos os lados estão lidando com a situação, então não há realmente desculpas, mas acredito que temos um bom plano e uma boa organização para quando chegarmos lá", completou.

Será o primeiro jogo da história da liga de futebol americano no Rio de Janeiro e o terceiro disputado no Brasil. A escolha pela cidade representa também uma expansão dentro do próprio projeto brasileiro. Com mais de 36 milhões de fãs, o Brasil tem o segundo maior público internacional da NFL, que já tem acordo para realizar jogos no país até 2030 (mais dois em São Paulo e outros dois no Rio).