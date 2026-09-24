Jogadores assistindo a recepção dos aborígenes australianos - Reprodução/Instagram @tomersavoia

Jogadores assistindo a recepção dos aborígenes australianosReprodução/Instagram @tomersavoia

Publicado 24/09/2026 18:54

seleção brasileira desembarcou na Austrália, nesta quinta-feira (24), para jogar os dois primeiros jogos amistosos da Data Fifa. Após deixar o aeroporto, a delegação foi surpreendida com um ritual de boas-vindas para novos visitantes, feito pelos aborígines australianos. desembarcou na Austrália, nesta quinta-feira (24), para jogar os dois primeiros jogos amistosos da Data Fifa. Após deixar o aeroporto, a delegação foi surpreendida com um ritual de boas-vindas para novos visitantes, feito pelos aborígines australianos.

A reação dos jogadores à recepção deixou os internautas bem incomodados, alegando que estariam desrespeitando a cultura alheia. Veja o momento abaixo:

Jogadores da Seleção Brasileira reagindo a apresentação de boas-vindas de aborígenes australianos.



Tomar Savoia (ig) pic.twitter.com/CWHewxddR0 — DataFut (@DataFutebol) September 24, 2026 Por meio das redes, os torcedores estão alegando que diversos atletas estavam rindo ou tentando segurar a risada tampando a boca, postura que não seria condizente com o respeito e carinho que o Brasil recebe ao redor do mundo. Por meio das redes, os torcedores estão alegando que diversos atletas estavam rindo ou tentando segurar a risada tampando a boca, postura que não seria condizente com o respeito e carinho que o Brasil recebe ao redor do mundo.

"Acho que eu nunca senti tanta vergonha da minha seleção. São um grupo de adolescentes de fundo de sala, só que com muito dinheiro. Não dão a mínima pela cultura do próximo", afirmou um usuário por meio do "X", demonstrando toda sua indignação com o acontecido.

Outro torcedor foi além: "Por que estão rindo? Acho inacreditável pensar que todos ai vem de um país que tem uma diversidade cultural tão grande e, inclusive, indígena também. Decepcionante, espero que ao menos se retratem sobre", disse um internauta, relembrando as grandes diferenças que existem dentro da sociedade brasileira.

Contudo, algumas exceções defenderam os jogadores, alegando que não há essa maldade toda que as pessoas estariam vendo, e teria sido apenas um momento de descontração entre amigos.

"Pior que eles nem devem ter achado graça, mas quando algum amigo começa a rir perto da gente em momento sério acontece isso. Faz parte, bola pra frente", defendeu o torcedor.

Próximos jogos da Seleção

O primeiro confronto marcado do Brasil é nesta sexta (25), em que entrará a Austrália, às 7h (de Brasília), em Townsville. Depois na próxima terça (29), irá encarar novamente a mesma equipe, em Brisbane. Por fim, no próximo dia 3, joga contra a Índia, em Calcutá.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza