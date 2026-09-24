Lamar Jackson é o astro do Baltimore Ravens - Ron Jenkins / AFP

Lamar Jackson é o astro do Baltimore RavensRon Jenkins / AFP

Publicado 24/09/2026 17:35 | Atualizado 24/09/2026 17:42

Durante boa parte de sua história, o Baltimore Ravens construiu sua identidade a partir da defesa. Fundada em 1996, a franquia encontrou uma maneira de se diferenciar na NFL e teve em Ray Lewis o principal símbolo desse processo. O linebacker defendeu o time durante toda a sua carreira, de 1996 a 2012, e se tornou o rosto de uma equipe que transformou a força defensiva em parte fundamental de sua cultura.

O auge dessa identidade aconteceu em 2000. Liderada por Lewis, a defesa do Ravens permitiu apenas 165 pontos em 16 jogos, então um recorde da NFL, além de ceder somente 970 jardas terrestres e registrar quatro partidas sem sofrer touchdowns. Naquele ano, Baltimore terminou a temporada com o título do Super Bowl XXXV, depois de derrotar o New York Giants por 34 a 7. Lewis foi eleito o MVP da decisão.

Aquela equipe ficou marcada por uma característica que acompanharia os Ravens por muitos anos: a capacidade de transformar a defesa em protagonista. A saída de Lewis, em 2013, obrigou a franquia a encontrar uma nova identidade para o ataque. A transformação começou a ganhar forma com a chegada de Lamar Jackson, em 2018. Desde então, o quarterback se tornou a principal referência.

Com Lamar, os Ravens passaram a ser reconhecidos por uma característica completamente diferente daquela que marcou a era de Ray Lewis: a capacidade de produzir pelo chão a partir da posição de quarterback. Jackson transformou a maneira como Baltimore utiliza o ataque, combinando o jogo terrestre do quarterback com diferentes formações e movimentações para criar problemas para as defesas.

Mesmo com Lamar Jackson sendo o grande rosto e um novo símbolo, os Ravens não abandonaram a sua antiga identidade. A defesa continua sendo uma parte central da franquia. Em 2023, a equipe terminou a temporada com a melhor defesa da NFL em pontos sofridos, permitindo apenas 16,5 por jogo. Também foi a sexta em jardas cedidas e terminou a temporada limitando os adversários a 3,8 jardas por corrida.

Em 2024, a defesa continuou muito eficiente contra o jogo terrestre e foi a melhor da NFL em jardas por corrida, com apenas 3,6. Porém, teve dificuldades contra o passe. O Ravens terminou aquela temporada em 10º em jardas totais permitidas, com 324,2 por jogo, mas sofreu 21,2 pontos por partida, acima dos 16,5 de 2023. Ao todo, foram 4.189 jardas pelo passe, 41 touchdowns e teve apenas quatro interceptações.

Já a última temporada representou o pior índice dos últimos anos. O Ravens sofreu 398 pontos, média de 23,4 por jogo, terminando em 18º na NFL em pontos permitidos. Em jardas, foram 6.027 cedidas, o que deixou a equipe na mesma posição. Porém, a partir da 9ª a 18ª semana, houve uma virada de chave no sistema defensivo. No período, Baltimore liderou a liga em pontos sofridos (16,9 por jogo).