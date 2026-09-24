Técnico da Argentina, Lionel Scaloni exaltou seu 'xará' Lionel Messi - Divulgação/AFP

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni exaltou seu 'xará' Lionel MessiDivulgação/AFP

Publicado 24/09/2026 16:49

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, disse nesta quinta-feira (24) que o capitão Lionel Messi tem a oportunidade de "se despedir como quiser" da seleção, no amistoso contra o Benin, no dia 6 de outubro, em Buenos Aires.

O astro de 39 anos encerrará sua trajetória de pouco mais de duas décadas com a 'Albiceleste' nesse amistoso no estádio Monumental, casa do River Plate.

Messi irá se despedir três meses depois da derrota da Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, contra a Espanha, mas como campeão mundial em 2022 e maior artilheiro da história da seleção, com 125 gols.

"Vai ser difícil não chorar nesse dia. É um privilégio poder estar lá", disse Scaloni, que evitou se pronunciar sobre sua continuidade no cargo. "Sobre mim, não há novidades (...) Ainda não falei com [Claudio] Tapia", acrescentou o treinador, ao mencionar uma conversa pendente com o presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA).

Novamente perguntado sobre o tema da renovação, o comandante falou sobre seu sentimento, mas sem muitos detalhes sobre a situação atual.

"Existe a vontade de estar aqui, mas há muitos aspectos a discutir", explicou. Scaloni falou com a imprensa após um treino em Ezeiza, na periferia de Buenos Aires, onde a seleção argentina se prepara para os três amistosos que vai disputar nesta data Fifa.

A vice-campeã mundial vai enfrentar a Bolívia na quarta-feira (30), em Córdoba, antes de voltar à capital para os jogos contra Burkina Faso, no dia 3 de outubro, e Benin, no dia 6, ambos no estádio Monumental.

O treinador convocou jovens promessas, em uma aparente etapa de renovação da equipe, embora tenha descartado que isso seja um indício de sua continuidade.

"É o que qualquer técnico faria. O Mundial terminou e acreditamos que é um ótimo momento para mudanças", disse Scaloni.

Messi vai participar somente do jogo contra o Benin e ainda não se juntou ao grupo que já está treinando.