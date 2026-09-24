Técnico da Argentina, Lionel Scaloni exaltou seu 'xará' Lionel MessiDivulgação/AFP
Scaloni fala sobre aposentadoria de Messi: "Se despedir como quiser"
Treinador, de 64 anos, também foi questionado quanto à possível renovação com a equipe nacional, mas evitou comentar sobre o tema
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