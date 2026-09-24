Cucurella em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Cucurella em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 24/09/2026 11:20



Reforço do Real Madrid para a atual temporada europeia, Marc Cucurella, de 28 anos, já vem enfrentando em pouco tempo a sensação de defender um clube com muita cobrança. Depois de alguns tropeços, principalmente na derrota para o Atlético de Madrid, o atacante Vini Jr, de 26 anos , da seleção brasileira, recebeu muitas cobranças. O espanhol saiu em defesa do ex-jogador do Flamengo.

"Não é fácil. Os outros times também jogam, têm suas táticas e estamos terminando de ajustar. Eu, por exemplo, neste caso, ao compartilhar a lateral com o Vinicius, praticamente não tivemos partidas de treinamento e fomos direto para a competição. Para ele, conectar comigo também é diferente de fazer isso com outros laterais que teve. É um processo e eu entendo que tem que ir pouco a pouco, também jogamos muitas partidas, é difícil treiná-lo. Estou gostando do que vejo e de como ele está se esforçando, porque talvez não seja sua virtude ou o que ele mais desempenha. Vejo que joga para a equipe, que tenta fazer a sua parte, e é um bom começo", disse em entrevista ao programa "El Larguero", da rádio espanhola Cadena SER.

O lateral-esquerdo também abordou sobre a dificuldade de participar mais dos ataques quando atua ao lado de Vini Jr, Kylian Mbappé e Jude Bellingham. De acordo com Cucurella, o trio acelera bastante as jogadas assim que o Real recupera a bola, o que muitas vezes impede os laterais de chegarem ao ataque.

"Os contextos são diferentes. Eu me imagino sendo Vinicius ou Mbappé e, cada vez que recebesse a bola, tentaria ir para frente como um animal e tentaria marcar gols. Eu falo como defensor, muitas vezes isso faz com que estejamos muito separados, mas não por culpa deles, e sim nossa. Temos que subir mais rápido. São coisas que temos que terminar de ajustar para sermos a equipe que queremos ser", contou.