Cucurella em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Cucurella defende Vini Jr de críticas no Real: 'Está se esforçando'
Brasileiro, de 26 anos, não vive bom momento na Espanha e vem recebendo críticas no começo de temporada com José Mourinho
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