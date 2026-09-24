Após ser o mais rápido no primeiro treino livre para o GP do Azerbaijão, mais cedo, o britânico George Russell repetiu a dose na segunda atividade de pista nesta quinta-feira (24) e liderou a tomada de tempos com a marca de 1min43s347. Kimi Antonelli, seu companheiro de Mercedes e no no topo do campeonato, e Max Verstappen, da Red Bull, completaram as três primeiras posições. Gabriel Bortoleto finalizou em 14º.
O segundo treino livre para o GP do Azerbaijão começou com Russell novamente sendo o mais rápido. No entanto, ainda antes da primeira metade, Max Verstappen fechou a volta com pneus médios e conseguiu ficar à frente do piloto da Mercedes.
Seguindo também um bom ritmo, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (também utilizando compostos médios), obteve a sétima melhor marca com a sua Audi, ficando a 1,7 segundos do então líder neste início de atividade no circuito de Baku. No entanto, ele não conseguiu manter a intensidade de sua Audi, perdeu colocações e terminou apenas na parte intermediária.
Uma batida forte de Arvid Lindblad obrigou a organização a acionar a bandeira vermelha, paralisando a movimentação na pista. Ele bateu na curva do Castelo e danificou bastante a suspensão do carro. Apesar da colisão, o piloto britânico saiu caminhando do monoposto e foi para os boxes.
Após a retirada do carro, o treino foi retomado. Na segunda metade, a briga pelo posto de mais rápido se intensificou. Russell voltou a ser o mais veloz seguido do ferrarista Charles Leclerc com Verstappen caindo para terceiro. Lando Norris, que também chegou a fazer o melhor tempo, caiu para sexto atrás de Lewis Hamilton (4º) e Kimi Antonelli (5º).
O treino teve ainda algumas paralisações breves com o acionamento da bandeira amarela, mas o panorama não mudou muito. A Mercedes voltou a pisar mais forte, terminou com os dois melhores tempos e foi dominante neste primeiro dia de movimentação de pista.
Após a realização das duas atividades de pista desta quinta-feira para o ajuste dos carros, os pilotos retomam os trabalhos na sexta-feira, no circuito de Baku.
O terceiro e último treino está marcado para às 5h30 (horário de Brasília). Mais tarde, às 9h, vai acontecer o classificatório para o Grande Prêmio do Azerbaijão. A corrida, válida pela 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1, tem início às 8h de sábado.
O resultado do 2º treino livre do GP do Azerbaijão