George Russell foi o mais rápido dos dois treinos livres do GP do Azerbaijão - Divulgação/Mercedes

George Russell foi o mais rápido dos dois treinos livres do GP do AzerbaijãoDivulgação/Mercedes

Publicado 24/09/2026 10:52

Após ser o mais rápido no primeiro treino livre para o GP do Azerbaijão, mais cedo, o britânico George Russell repetiu a dose na segunda atividade de pista nesta quinta-feira (24) e liderou a tomada de tempos com a marca de 1min43s347. Kimi Antonelli, seu companheiro de Mercedes e no no topo do campeonato , e Max Verstappen, da Red Bull, completaram as três primeiras posições. Gabriel Bortoleto finalizou em 14º.

O segundo treino livre para o GP do Azerbaijão começou com Russell novamente sendo o mais rápido. No entanto, ainda antes da primeira metade, Max Verstappen fechou a volta com pneus médios e conseguiu ficar à frente do piloto da Mercedes.

Seguindo também um bom ritmo, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (também utilizando compostos médios), obteve a sétima melhor marca com a sua Audi, ficando a 1,7 segundos do então líder neste início de atividade no circuito de Baku. No entanto, ele não conseguiu manter a intensidade de sua Audi, perdeu colocações e terminou apenas na parte intermediária.

Uma batida forte de Arvid Lindblad obrigou a organização a acionar a bandeira vermelha, paralisando a movimentação na pista. Ele bateu na curva do Castelo e danificou bastante a suspensão do carro. Apesar da colisão, o piloto britânico saiu caminhando do monoposto e foi para os boxes.

Após a retirada do carro, o treino foi retomado. Na segunda metade, a briga pelo posto de mais rápido se intensificou. Russell voltou a ser o mais veloz seguido do ferrarista Charles Leclerc com Verstappen caindo para terceiro. Lando Norris, que também chegou a fazer o melhor tempo, caiu para sexto atrás de Lewis Hamilton (4º) e Kimi Antonelli (5º).

O treino teve ainda algumas paralisações breves com o acionamento da bandeira amarela, mas o panorama não mudou muito. A Mercedes voltou a pisar mais forte, terminou com os dois melhores tempos e foi dominante neste primeiro dia de movimentação de pista.

Após a realização das duas atividades de pista desta quinta-feira para o ajuste dos carros, os pilotos retomam os trabalhos na sexta-feira, no circuito de Baku.

O terceiro e último treino está marcado para às 5h30 (horário de Brasília). Mais tarde, às 9h, vai acontecer o classificatório para o Grande Prêmio do Azerbaijão. A corrida, válida pela 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1, tem início às 8h de sábado.

O resultado do 2º treino livre do GP do Azerbaijão

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min43s347

2º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min43s899

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min44s174

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min44s473

5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min44s665

6º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min44s831

7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min44s843

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min44s857

9º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min44s868

10º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min45s290

11º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min45s479

12º - Liam Lawson (NZL/Racing Bullsl), 1min45s681

13º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min45s760

14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min45s794

15º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min45s854

16º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min46s123

17º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min46s221

18º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min46s391

19º - Valteri Bottas (MEX/Cadillac), 1min46s737

20º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min46s801

21º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min47s403

22º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min47s889